Трамп надеется, что ему не придется публиковать другие стенограммы

Глава США Дональд Трамп выразил надежду, что ему больше не нужно будет публиковать стенограммы телефонных бесед с лидерами других стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, ему пришлось обнародовать стенограмму после того, как он услышал «эти ужасные истории» в СМИ о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что ему не очень хотелось публиковать беседу.

«Я надеюсь, что мне не придется делать это снова», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский ушел от ответа на вопрос о публикации разговора с Трампом.