Трамп надеется, что ему не придется публиковать другие стенограммы
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Глава США Дональд Трамп выразил надежду, что ему больше не нужно будет публиковать стенограммы телефонных бесед с лидерами других стран. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, ему пришлось обнародовать стенограмму после того, как он услышал «эти ужасные истории» в СМИ о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он добавил, что ему не очень хотелось публиковать беседу.
«Я надеюсь, что мне не придется делать это снова», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Зеленский ушел от ответа на вопрос о публикации разговора с Трампом.