Претендовавший на пост премьера Хант подал в отставку

Претендовавший на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант подал в отставку с поста главы МИД страны.

Его в гонке за пост премьера его обогнал Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон в случае его избрания на пост премьер-министра страны уволит действующего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта.