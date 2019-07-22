Трамп зашел на свадьбу к незнакомцам в своем гольф-клубе

Американский лидер Дональд Трамп посетил свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе в американском Нью-Джерси. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как глава государства, одетый в черный костюм без галстука, поманил к себе молодоженов.

Трамп приобнял брачующую пару, в то время как в зале начале хлопать и кричать «США! США!».

Кроме того, президент Соединенных Штатов поцеловал невесту и помахал всем гостям.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в свой гольф-клуб и попал на чужую свадьбу.