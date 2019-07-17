В России представили паспорта будущего
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Вид нового российского паспорта, который появится у жителей страны с 2023 года, продемонстрировал вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
Как отмечается, новый документ будет необязательным. Любой желающий сможет оставить у себя паспорт старого образца, то есть бумажный.
«Никакого принуждения, никакой обязательности», — подметил Акимов.
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке. Ее срок годности будет 10 лет, после чего гражданин может продлить его.
Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.