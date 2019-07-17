В России представили паспорта будущего

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта... Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
РИА Новости

Вид нового российского паспорта, который появится у жителей страны с 2023 года, продемонстрировал вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Как отмечается, новый документ будет необязательным. Любой желающий сможет оставить у себя паспорт старого образца, то есть бумажный.

«Никакого принуждения, никакой обязательности», — подметил Акимов.

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке. Ее срок годности будет 10 лет, после чего гражданин может продлить его.

Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.