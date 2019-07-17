В России представили паспорта будущего

Вид нового российского паспорта, который появится у жителей страны с 2023 года, продемонстрировал вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

Как отмечается, новый документ будет необязательным. Любой желающий сможет оставить у себя паспорт старого образца, то есть бумажный.

«Никакого принуждения, никакой обязательности», — подметил Акимов.

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке. Ее срок годности будет 10 лет, после чего гражданин может продлить его.

Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.