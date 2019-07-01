В КНДР сочли встречу Трампа и Ким Чен Ына «исторической»

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В Северной Корее оценили встречу, которая состоялась между лидером страны Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ЦТАК.

Как отмечается, главы государств встретились в приграничном пункте на границе между двумя Кореями через 66 лет после заключения 1953 году соглашения о перемирии.

«Ким Чен Ын провел историческую встречу с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры обменялись рукопожатием, а также обсудили пути смягчения напряженности в регионе. При этом они достигли согласия и выразили «полное понимание».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.