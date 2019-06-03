Зеленский высказался о сносе памятника Жукову

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала разрушение памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущей власти, передает РИА «Новости».

По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский потребовал от полиции дать правовую оценку инциденту. Также пресс-секретарь заявила о необходимости создать новый механизм диалога власти и общества.

«Имеется в виду, что закон о декоммунизации предусматривает то, что должны быть снесены памятники советским деятелям, но если они были задействованы в противостоянии нацисткой оккупации, то они являются исключениями», — пояснила Мендель.

Она добавила, что Зеленский призывает харьковские власти выяснять эту правовую коллизию.

Ранее сообщалось, что два уголовных дела возбудили после сноса бюста Жукову в Харькове.