Тимошенко инициировала уголовное дело против штаба Порошенко

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Национальная полиция открыла уголовное дело о подкупе избирателей после того, как кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила предвыборный штаб украинского лидера Петра Порошенко в подкупе избирателей. Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает РИА «Новости».

Аваков рассказал, что уголовное дело было возбуждено после того, как украинское МВД получило от Тимошенко необходимый пакет документов. Теперь национальная полиция ждет разъяснений от главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова, добавил Аваков.

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Он также отметил, что в настоящее время украинские правоохранители открыли 19 дел о нарушениях в ходе предвыборной кампании.

Ранее Тимошенко обвиняла Порошенко в махинациях и коррупции.