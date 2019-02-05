ABC: прокуратура Нью-Йорка хочет узнать стоимость инаугурации Трампа

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Прокуратура американского штата Нью-Йорка намерена запросить документы о расходах на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, этой проверкой займется отдел прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Как отмечается, инаугурация Трампа стоила около $104 млн.

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При этом первая инаугурация Барака Обамы стоила в два раза меньше.

Ранее СМИ сообщили, что в США открыли дело из-за расходов на инаугурацию Трампа.