Мадуро отреагировал на ультиматум от европейских стран
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на ультиматум от Франции, Испании, ФРГ и Великобритании. Свое мнение он сообщил телеканалу CNN Turk.
Эти страны потребовали объявить о выборах в течение восьми дней. В противном случае они признают президентом страны лидера оппозиции Хауана Гуайдо.
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В ходе интервью он призвал отказаться от ультиматума, подчеркнув, что страна не зависит от Европы.
Мадуро также добавил, что мнение европейских элит не отражает мнение народа, и они в данном случае ведут себя высокомерно.
Ранее сообщалось, что ФРГ присоединилась к ультиматуму Мадуро от Франции и Испании.