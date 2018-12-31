Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал представителей демократической партии выйти из отпуска и проголосовать по бюджету.
«Вернитесь из отпусков и дайте нам голоса, необходимые для безопасности границы», — написал Трамп.
По его словам, демократы должны положить конец приостановке работы правительства США.
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Он также подчеркнул, что стена на границе с Мексикой будет построена.
Ранее сообщалось, что Трамп вспомнил про забор дома экс-президента США Барака Обамы на фоне споров вокруг строительства стены с Мексикой.