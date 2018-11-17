США примут дополнительные меры против причастных к убийству Хашукджи
США примут дополнительные меры в отношении причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает ТАСС.
Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
«Мы продолжим изучать дополнительные меры по привлечению к ответственности тех, кто планировал, руководил и был причастен к убийству», — заявила она.
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Науэрт отметила, что США «полны решимости привлечь к ответственности всех виновных в убийстве» журналиста.
Ранее Дональд Трамп пообещал обсудить с ЦРУ убийство Хашукджи.