СМИ: подозрительная посылка в офисе CNN предназначалась экс-главе ЦРУ

Поступившая в здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке подозрительная посылка предназначалась бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, посылка поступившая в Тайм-Уорнер-Центр, в котором находится офис CNN, была адресована Бреннану.

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Как отмечается, в настоящее время в здании работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за подозрительной посылки.