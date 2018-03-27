Трамп обсудил с Трюдо высылку российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо высылку российских дипломатов, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы выразить солидарность обеих стран с Великобританией и обсудить совместную высылку российских разведчиков в ответ на применение Россией военного химического оружия», — говорится в сообщении.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что решение о высылке российских дипломатов из стран Запада могло быть принято до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.