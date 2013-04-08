Черногория выбрала двух президентов

В Черногории в воскресенье прошли президентские выборы, по итогам которых оба участвовавших в кампании кандидата объявили о своей победе. И действующий глава государства, пошедший на третий срок Филип Вуянович, который представляет Демократическую партию социалистов, и оппозиционер Миодраг Лекич, возглавляющий оппозиционный «Демократический фронт», объявили в ночь на понедельник о своей победе с незначительным преимуществом. По данным штаба Вуяновича, он набрал 51,3% голосов, а конкурент — 48,7. Лекич же заявляет, что набрал 50,5% против 49,5 у Вуяновича. Оба политика утверждают, что пользовались данными оригинальных протоколов с избирательных участков.

«Неважно, где мы будем отмечать. Важно отметить победу, которая является итогом демократического волеизъявления граждан», — заявил Вуянович в своем избирательном штабе. Лекич назвал заявление Вуяновича попыткой «государственного переворота». «Призываю противника к серьезному и ответственному поведению. Все голоса необходимо посчитать правильно, а наши данные показывают, что я победил на выборах», — сказал Лекич.

Опросы на выходах с избирательных участков в Черногории не проводились. Избирательная комиссия собирается объявить официальные результаты голосования в течение двух суток после закрытия участков.

Явка на выборах составила порядка 60%. В предвыборной гонке участвовали всего два кандидата, причем Вуянович считался фаворитом по итогам соцопросов. Действующий президент во время избирательной кампании обещал проведение демократических реформ и скорейшую интеграцию в ЕС и НАТО, бывший дипломат во времена правления Слободана Милошевича в тогда еще единой Югославии Лекич — реформу властных структур и проведение досрочных парламентских выборов. Отметим, что президент Черногории в основном выполняет церемониальные функции, основную власть сосредоточивает в своих руках премьер-министр. Им по итогам декабрьских выборов вновь стал Мило Джуканович, которого называют создателем независимого черногорского государства. В 1991–1998 годах он уже занимал пост главы правительства, затем до 2002 года был президентом страны. В премьерское кресло Джуканович, возглавляющий Демократическую партию социалистов, возвращался в 2003–2006 и 2008–2010 годах.