«Дело идет к завершению»: Путин — об СВО, переговорах и «интеллигентном разводе» с Арменией

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году. Прокомментировал Путин и желание Армении вступить в Евросоюз, допустив «интеллигентный развод». О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин вечером 9 мая дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на множество вопросов о внешней политике. Много говорил он о ходе СВО и переговорах по урегулированию конфликта.

«Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению»,

— заявил глава государства.

Путин в очередной раз подтвердил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Я не предлагаю встреч, но если кто-то предлагает — пожалуйста. Тот, кто хочет встретиться, — пусть приезжает в Москву и мы встретимся».

Он добавил, что готов провести переговоры и в третьей стране, однако только для подписания итогового мирного договора. Отвечая на вопрос о том, насколько глубока должна быть зона безопасности, создаваемая вдоль границы, он отметил, что России «нужно сделать так, чтобы ей никто не угрожал».

Президента также спросили о мерах безопасности на параде Победы в Москве. Он рассказал, что о провокациях со стороны Украины ему пока неизвестно, позднее он получит доклад от военных. Путин также объяснил, что парад прошел без военной техники, так как ВС РФ должны «сосредоточить силы на окончательном разгроме противника» во время проведения СВО.

Президент подчеркнул, что эти решения были приняты задолго до угроз со стороны Украины.

Как договаривались по перемирии на 9 Мая?

Путин рассказал о том, как как было организовано праздничное перемирие между Россией и Украиной при поддержке президента США Дональда Трампа. Он напомнил: после заявлений Зеленского о том, что «украинские дроны могут прилететь» на парад Победы в Москве, Минобороны РФ выпустило предупреждение, что при попытках сорвать мероприятие будет нанесен массированный удар по Киеву. МИД РФ разослал странам рекомендации эвакуировать сотрудников дипломатических ведомств. Затем, раскрыл российский лидер, дипломаты начали переговоры с партнерами Москвы, в том числе с Индией и Китаем, а также с администрацией США.

«Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения . А это могло бы произойти, имею в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков», — сказал Путин.

Он добавил, что представители МИД попросили Вашингтон сделать все необходимое для защиты находящихся в Киеве дипломатов. В результате Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в эти дни обмен пленными.

«Мы... 5 мая передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», — сказал Путин.

Отдельно он отметил, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, но это дело прежде всего России и Украины. В то же время страны Европы «играют на повышение» в вопросе боевых действий, хотя и понимают, что «это может дорогого стоить», утверждает Путин. В частности, европейцы помогают Украине технологиями по производству беспилотников для ударов по России, а также частично собирают дроны на своей территории.

Российский лидер рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто в 2022 году, когда шли переговоры в Стамбуле, настаивал на отводе войск от Киева.

«Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле, парафировали соглашение. Потом один коллега, чего скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с «пистолетом у виска»...

Я говорю: «Что надо сделать?» — «Надо бы отвести войска от Киева». Ну, отвели», — сказал Путин. И напомнил, что сразу после тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон сказал: «Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо».

Кроме того, по словам Путина, обман западных политиков, обещавших не расширять НАТО на восток, стал одной из причин начала СВО. Он добавил, что в 2022 году в западных странах рассчитывали на крах России в течение шести месяцев и надеялись «что-то оттяпать» у страны.

Несмотря на это, он выразил надежду, что однажды отношения между Россией и Европой удастся восстановить:

«Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты. И, в конечном итоге, мы восстановим отношения со многими странами, которые пытаются предать наши отношения сейчас анафеме. Но чем раньше это произойдет, тем лучше, и для нас, и для европейских стран ».

В то же время Путин, комментируя публикации Financial Times и Politico о подготовке к переговорам с Россией, раскрыл, что наиболее подходящим кандидатом для представителя ЕС при обсуждении урегулирования конфликта он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Однако, добавил политик, он готов видеть переговорщиком любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Журналисты отметили, что в этом году на парад Победы не приехал армянский премьер Никол Пашинян. В связи с этим Путина спросили о состоянии отношений Москвы и Еревана. Он отметил, что планы руководства Армении присоединиться к Евросоюзу «требуют особого отношения».

«Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз и не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу », — сказал президент.

Он напомнил, что Россию с армянским народом на протяжении столетий связывают особые отношения, а потому Москва не против решений, выгодных жителям республики. Однако надо иметь в виду «некоторые обстоятельства», например, снижение товарооборота между двумя странами. Путин указал, что сейчас Армения «получает значительные преимущества» в рамках Евразийского экономического сообщества. На этом фоне, считает глава России, Еревану было бы правильно как можно раньше провести референдум, чтобы граждане Армении могли выбрать, вступать в ЕС или нет.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода»,

— заключил он.

Кроме того, напомнил Путин, «все, что происходит на украинском направлении» началось с попытки вступления Украины в Евросоюз. В ходе первого этапа переговоров выяснилось, что в России и на Украине действуют более строгие санитарные нормы, чем в ЕС, из-за чего в случае вступления Киева в объединение Москве пришлось бы отменить действие зоны свободной торговли с соседней республикой. На фоне этого тогдашний президент Украины Виктор Янукович решил, что не готов идти на такой шаг из-за потенциального ущерба экономике, что и привело к протестам и государственному перевороту.

«Поэтому не нужно доводить до крайности, нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я сейчас отвечаю и думаю: вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите ЕАЭС», — заключил он.

Что касается отсутствия Пашиняна на Параде Победы, Путин напомнил, что в этом году Москва никого не приглашала на торжества, а просто разослала уведомления, что всем, кто решит приехать, будут рады. В результате в этом году на трибунах отсутствовали представители многих дружественных государств, и российский лидер «не видит ничего необычного» в этом. А те, кто приехал, по мнению Путина, проявили «в известной степени личное мужество».