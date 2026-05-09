«Серьезные вопросы» и фантомное послание от Зеленского. Как прошла встреча Путина и Фицо

Путин пошутил, что долгий перелет Фицо в Москву лучше, чем ехать на лошади

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло. Как прошла встреча, ради которой Фицо пролетел через три страны, — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, прибывшим в Москву на торжества в честь Дня Победы. Об этом на брифинге сообщил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Фицо прилетел в Москву на празднование 9 Мая, но не был на параде на Красной площади, зато прибыл на торжественный прием в Кремль. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата он возложил 8 мая, почтив память погибших бойцов.

«Благодарны вам за то, что вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня. Знаю, как и в прошлый раз, были определенные сложности с вашим приездом в Москву. В этот раз было чуть-чуть полегче, но неважно. А важно то, что вы здесь», — обратился к Фицо российский лидер.

Словацкий премьер рассказал Путину, что добирался до российской столицы около четырех часов через Германию, Чехию и Швецию, мимо стран Балтии, «но это все равно лучше, чем на машине». «И на лошади», — пошутил в ответ Путин.

В свою очередь премьер Словакии поблагодарил президента России за гостеприимство. Фицо заявил, что планирует обсудить «серьезные вопросы» между Москвой и Братиславой.

«Хочу воспользоваться этим случаем, уважаемый господин президент, и обсудить серьезные вопросы между нашими странами», — уточнил политик.

Главы государств в начале встречи поговорили один-на-один, после чего продолжили переговоры с участием делегаций. В российскую делегацию вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Что обсуждали?

Как рассказал Юрий Ушаков, тема конфликта России и Украины на переговорах обсуждалась. Он уточнил, что вопреки ожиданиям, Фицо не передал Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского . Вместо этого глава словацкого правительства просто проинформировал президента России и членов делегации о прошедшей в Ереване встрече.

«Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте», — добавил Ушаков.

Днем ранее о том, что Фицо собирается доставить Путину послание от Зеленского, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец. По его словам, в ходе встречи премьер республики собирался получить ценные сведения о том, как президент России «видит усилия по прекращению конфликта».

Во время разговора премьер Словакии отметил осложнение отношений между европейскими государствами и Россией:

«Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес», и я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения.

Я убежден, что и Словакия, и Российская Федерация могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений».

Он напомнил о поставках в Словакию российских энергетических ресурсов, а также обратил внимание на сотрудничество и в других областях. Путин же заверил, что Россия «сделает все» для удовлетворения всех потребностей республики в энергоресурсах. В то же время он с сожалением указал на уменьшение товарооборота между двумя странами и выразил надежду, что Фицо примет шаги для восстановления торговых отношений и их развития.

«Ваше правительство стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России. Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, практически замороженного стараниями прежних словацких властей», — сказал Фицо российский лидер.

Долгая дорога в Москву

О планах второй год подряд посетить Москву 9 мая Фицо сообщил еще 15 марта. Однако 29 апреля в своем блоге в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он раскрыл, что страны Балтии, как и в 2025 году, попытаются ему помешать:

«Литва и Латвия нам уже объявили, что не разрешат нам пролететь через их территорию при перелете в Москву».

Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна также закроет небо для самолета Фицо.

28 апреля РИА Новости со ссылкой на источник писало, что Фицо из-за сложностей с перелетами может приехать в Москву на машине. Однако 1 мая Чехия выдала разрешение на пролет борта Фицо над своей территорией. В итоге самолет словацкого премьера пересек воздушные пространства Чехии и Германии, после чего под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии пролетел над Балтийским морем.

Помимо Фицо, в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской (части Боснии и Герцеговины) Синиша Каран.