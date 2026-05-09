Парад Победы на Красной площади: как это было

Военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве.

Открыл шествие бой курантов на Спасской башне Кремля, под оркестровое исполнение композиции «Священная война» на площадь вынесли флаг России и знамя Советского Союза. Командовал парадом главком Сухопутных войск ВС РФ Андрей Мордвичев.

Приняв парад, министр обороны России Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности расчетов, после чего глава государства выступил с речью. Он назвал День Победы священным и главным праздником, отметил, что именно советский народ спас мир от нацизма и понес колоссальные жертвы ради свободы и достоинства народов Европы.

Вслед за объявленной минутой молчания президент также заявил, что «подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи специальной военной операции». Они, по словам Путина, «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

Расчет участников СВО прошел по Красной площади со знаменами группировок войск и военных округов. Также в параде впервые участвовали военнослужащие войск беспилотных систем, а бойцы армии КНДР, помогавшие освобождать Курскую область, шли в составе парадных расчетов российских войск.

Техники на параде не было — как поясняли в Кремле, это связано с угрозой со стороны Украины. При этом в ходе трансляции мероприятия россиянам показали работу российских сил в зоне СВО. Завершился парад пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Как отметили День Победы на Красной площади — в галерее «Газеты.Ru».

 
