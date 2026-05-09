Удары по Чечне и Белгородчине. Россия обвинила Украину в тысячах нарушений перемирия

Украина нарушила режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы, 8970 раз, заявили в Минобороны РФ. С начала суток 9 мая, когда началось объявленное Дональдом Трампом трехдневное перемирие, об атаках сообщали власти Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также Чечни. Пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок и сотрудники скорой.

Нарушения перемирия

Минобороны обвинило Вооруженные силы Украины в 8970 нарушениях перемирия, приуроченного ко Дню Победы. По данным ведомства, ВСУ нанесли 7151 удар с применением беспилотников, 1173 раза обстреляли позиции российских войск из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.

«В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны, добавив, что российская сторона соблюдает перемирие с 00:00 8 мая .

Украинские удары, как заявили в министерстве, наносились не только по военным позициям, но и по гражданским объектам в Крыму, Адыгее, Чечне, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в ряде других областей России.

В Минобороны уточнили, что подразделения группировок «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» отражали атаки ВСУ и наносили ответное поражение украинским формированиям на сумском, харьковском, донецком, днепропетровском и запорожском направлениях. По данным ведомства, за сутки потери Украины на этих участках составили более 940 военнослужащих . Также были уничтожены танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.

Отдельно в Минобороны подчеркнули, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ ударов не наносили. Средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Изначально Россия и Украина объявляли разные даты перемирия : Москва ввела прекращение огня с 00:00 8 мая до полуночи 10 мая, Киев же обещал установить режим тишины с 6 мая и действовать зеркально. В результате 8 мая, в первый день объявленного РФ перемирия, Минобороны сообщило о более чем тысяче нарушений со стороны Киева: тогда были атакованы Ростовская, Липецкая, Ярославская, Калужская, Рязанская, Смоленская и Брянская области, а также Пермский край. Кроме того, ВСУ запускали дроны в сторону Москвы.

Вечером того же дня о «трехдневном перемирии» России и Украины объявил президент США Дональд Трамп. Как пояснили в Кремле, речь идет о прекращении огня с 9 по 11 мая .

Удары по гражданским

С начала действия перемирия, объявленного Трампом, об атаках сообщали власти ряда российских регионов. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 9 мая заявил об ударе FPV-дронов по селу Борщово, в результате которого был ранен мирный житель.

Кроме того, пять украинских дронов атаковали Чечню. По данным ЧГТРК «Грозный», беспилотники ударили по продуктовому супермаркету в поселке Войково, многоэтажному жилому дому в районе Ипподромный и частному дому в селе Пролетарское, а также рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой. Пострадали шесть человек .

Также в День Победы ВСУ атаковали по коммерческий объект в поселке Разумное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног. В настоящее время ребенок доставляется в детскую областную клиническую больницу, остальные пострадавшие — в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Об ударах сообщил и глава Тульской области Дмитрий Миляев: по его словам, в ночь на 9 мая силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, до утра в регионе сохранялась опасность атак БПЛА.