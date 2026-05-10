10 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и в мире 10 мая
* День авиации МЧС России
10 мая 1995 года по решению правительства было создано Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие (ФГУАП) МЧС России . Сегодня авиация МЧС выполняет множество важных задач. Среди них — экстренное реагирование на аварии и катастрофы, оперативная доставка спасателей и медиков к пострадавшим, а травмированных — в больницу, транспортировка снаряжения и оборудования. Авиация МЧС России активно участвует в поисково-спасательных работах, тушении пожаров, эвакуации людей из зон чрезвычайных ситуаций.
* Международный день матери
Ежегодно во второе воскресенье мая в США, Канаде, Австралии, Германии, Италии и многих других странах мира отмечают один из самых светлых праздников — День матери. Дата появилась в США более ста лет назад по инициативе американки Анны Джарвис. Преждевременно потеряв мать, она бросила все силы на создание специального праздника в честь матерей. Ее усилия увенчались успехом: в 1914 году этот праздник получил в США официальный статус. Со временем его подхватили и другие страны. В праздничную дату мамы принимают теплые поздравления, открытки, подарки, отправляются вместе с детьми на пикник и просто весело проводят вместе время.
В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября.
* Всемирный день движения для здоровья
Праздник появился по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2003 году. Его цель — напомнить людям старинную истину: движение — жизнь. Несмотря на неофициальный статус, праздник очень популярен во всем мире. В этот день проводятся спортивные мероприятия, а врачи призывают людей выходить на прогулку: это самый простой и доступный способ укрепить здоровье.
* День чистой комнаты
Этот день стоит посвятить чистоте. Сегодня можно заняться наведением порядка не только в своей комнате, но и в делах в целом. Это самым положительным способом сказывается на настроении. Чем чище вокруг — тем светлее на душе.
* День хоббихорсинга
Сегодня свой праздник отмечают поклонники самого необычного вида спорта — хоббихорсинга. Он полностью копирует конный спорт, вот только сидит всадник не на живой лошади, а на игрушечной. 10 мая по всему миру проходят соревнования по скачкам на палках с лошадиными головами. В основном хоббихорсингом увлекаются дети и подростки, но встречаются и взрослые спортсмены. Говорят, такое увлечение отлично успокаивает и дает заряд позитива.
• День девяти жизней. Этот шуточный праздник напоминает: никогда не поздно начать все с чистого листа. Его название — отсылка к кошкам, у которых, как известно, «девять жизней». Благодаря этому кошачьи успешно выкручиваются из самых сложных ситуаций.
• День семейных трусов. Праздник предлагает провести воскресенье максимально легко и расслабленно, в домашней обстановке. А символом уюта, как известно, являются семейные трусы.
Что отмечают в разных странах 10 мая
День банковского работника — Киргизия. 10 мая 1993 в обращение была введена национальная валюта — сом. В честь этой даты и был установлен праздник. Сегодня поздравления принимают работники банковского сектора страны, лучшие из лучших получают награды и грамоты.
День книги — Германия. 10 мая 1933 года немецкие студенты-нацисты провели акцию по массовому сожжению книг. В костры отправились произведения Томаса Манна, Генриха Гейне, Стефана Цвейга и других авторов, не вписывающихся в новую идеологию. Дата призвана напомнить: эти события не должны повториться! В День книги жители Берлина собираются у памятника «Пустая библиотека», представляющего собой стеклянный куб с пустыми полками. На нем выгравирована цитата из произведения Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».
День креветок — США. Гастрономические праздники очень популярны у американцев. Сегодняшняя дата приглашает включить в свой рацион креветки. Кафе и рестораны предлагают гостям интересные вариации блюд с добавлением этого продукта.
Религиозные праздники 10 мая
* Неделя о самаряныне
В пятое воскресенье после Пасхи верующие вспоминают беседу Христа с женщиной-самарянкой. Это один из самых глубоких и символичных эпизодов Евангелия.
По пути из Иудеи в Галилею Христос остановился отдохнуть у колодца. В это время к источнику подошла женщина, жительница Самарии. Спаситель обратился к ней с просьбой: «Дай Мне пить». Самарянка удивилась, ведь иудеи всегда питали презрение к самарянам. В разговоре Христос открыл ей, что может дать «живую воду» — благодать Святого Духа, ведущую к вечной жизни. Его проницательность и милосердие настолько поразили самарянку, что она догадалась: перед ней Мессия.
* День памяти апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского
Симеон приходился земным родственником Иисусу Христу. Он был сыном Клеопы — младшего брата Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Симеон входил в число 70-ти апостолов — учеников Спасителя, которых тот послал проповедовать христианство в разные города и страны. В течение сорока лет он нес слово Божие, несмотря на гонения и лишения. Святой Симеон прожил долгую жизнь. В возрасте 120 лет он был схвачен язычниками, подвергнут пыткам и распят.
Народные праздники и приметы 10 мая
* Семен Ранопашец
С давних пор в народе вспоминали в этот день Симеона сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов. У крестьян в это время начинался активный период работы на земле. Мужчины пахали, а женщины просили святого Симеона послать хороший урожай. Закладывая борозду, крестьяне бросали в нее монетку — чтобы земля была щедрой.
Хозяюшки в этот день пекли особый каравай — на удачу. Его посыпали солью и делили между всеми членами семьи. Домочадцы, страдающие от болезней, в этот день старались обязательно выйти на улицу и погреться на солнышке, чтобы избавиться от недугов.
Именины 10 мая
* Анастасия
* Иван
* Иларион
* Мария
* Николай
* Павел
* Петр
* Семен
* Сергей
* Степан
Приметы: что можно и что нельзя делать 10 мая
Приметы о погоде
Дождь пошел — к сырому лету.
Жаворонки запели — пора начинать работы на земле.
Сильный ливень — к богатому урожаю ржи.
В лесу сова ухает— скоро вернутся заморозки.
К вечеру по земле пополз туман — к солнечной погоде на следующий день.
Что можно делать 10 мая
* Печь хлеб, пироги и угощать ими родных и друзей.
* Заниматься работами в саду и огороде.
* Гулять и греться на солнышке.
* Готовить зеленые щи с крапивой и щавелем — чтобы прогнать недуги и укрепить здоровье.
* Устраивать вечерние чаепития с медом и вареньем.
Что нельзя делать 10 мая
* Ругаться с родными и близкими — потом помириться будет непросто.
* Считать деньги — люди верили, что это негативно скажется на достатке.
* Впускать в дом незнакомцев — можно потерять свое счастье.
* Покупать обувь — к неприятностям.
* Давать деньги в долг — будет сложно вернуть свои средства.
Лунный календарь 10 мая
Фаза Луны: убывающая Луна, 23 лунные сутки.
Луна в знаке Водолей.
Астрологи предупреждают, что это непростой день, дефицитный в энергетическом плане. Велик риск впасть в раздражение, агрессию или апатию. В профессиональном плане эзотерики не советуют начинать новых дел. Лучше доводить до ума старые проекты и задачи. В плане смены места работы день нейтральный.
Хорошо сегодня работать по дому. Любая уборка или ремонт благотворно отразятся на жизни в энергетическом плане. Только не переусердствуйте — пусть нагрузка будет умеренной.
Если верить астрологическим прогнозам, сегодня не стоит брать кредиты или взаймы у кого-то — условия могут оказаться невыгодными. Крупные сделки тоже лучше отложить.
10 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.
Какие исторические события произошли 10 мая
* 1503 год — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания открыл Каймановы острова и назвал их «островами черепах».
* 1598 год — избранный Земским собором царь Борис Годунов торжественно въехал в Москву и занял российский престол.
* 1706 год — в Петербурге спустили на воду первый военный корабль, построенный в Адмиралтействе.
* 1848 год — писателя Михаила Салтыкова-Щедрина сослали в Вятскую губернию, где позже он написал «Губернские очерки».
* 1883 год — указом императора Александра III бело-сине-красный флаг был официально утвержден в качестве национального флага Российской империи.
* 1887 год — Александр III повелел построить на Красной площади новые Верхние торговые ряды — будущее здание ГУМа.
* 1924 год — директором ФБР назначили молодого юриста Эдгара Гувера. Он проработал на посту более полувека и стал героем нескольких фильмов о ФБР.
* 1940 год — Уинстон Черчилль назначен премьер-министром Великобритании.
* 1940 год — Германия начала наступление на Западном фронте на объединенные силы союзников.
* 1962 год — Marvel Comics выпустила первый выпуск комикса о Халке.
* 1975 год — корпорация Sony представила видеомагнитофон формата Betamax.
* 1978 год — в Одессе стартовали съемки сериала «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным.
* 2009 год — сборная России по хоккею во второй раз подряд выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду со счетом 2:1. Победную шайбу забил Александр Радулов.
Дни рождения и юбилеи 10 мая
* В 1760 году родился Клод Руже де Лилль — французский поэт и композитор, который написал «Марсельезу», ставшую гимном революционной Франции.
* В 1770 году родился Луи-Николя Даву — маршал Наполеона и единственный из его полководцев, не проигравший ни одного сражения.
* В 1850 году родился сэр Томас Липтон — британский предприниматель и основатель всемирно известного чайного бренда.
* В 1864 году родился Леон Гомон — французский продюсер и основатель первой в мире киностудии Gaumont.
* В 1899 году родился Фред Астер — голливудский актер, танцор и певец, лауреат двух «Оскаров».
* В 1923 году родился Гейдар Алиев — президент Азербайджана с 1993 по 2003 год.
* В 1932 году родилась Галина Щербакова — писательница и сценаристка, автор повести «Вам и не снилось…».
* В 1932 году родился Борис Яшин — режиссер, сценарист и актер, звезда фильма «Девять дней одного года».
* В 1956 году родился Владислав Листьев — журналист и телеведущий, первый генеральный директор ОРТ. Он создал телепрограммы «Поле чудес», «Час пик» и «Угадай мелодию».
* В 1957 году родился Сид Вишес — британский музыкант и басист группы Sex Pistols, символ панк-культуры 1970-х.
• В 1889 году умер Михаил Салтыков-Щедрин — писатель, классик русской литературы.
• В 1960 году умер Юрий Олеша — русский советский писатель («Три толстяка» и др.)
• В 2022 году умер Леонид Кравчук — государственный и политический деятель, первый президент Украины.
• В 2025 году умерла Нина Гребешкова — советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
Кто отмечает день рождения
* 88 лет исполняется Марине Влади — французской киноактрисе и певице русского происхождения, последней жене Владимира Высоцкого.
* 76 лет исполняется Наталье Бондарчук — актрисе, режиссеру и сценаристу, заслуженной артистке РСФСР.
* 71 год исполняется Александру Друзю — магистру «Что? Где? Когда?», телеведущему, программисту и писателю.
* 66 лет исполняется Боно — ирландскому музыканту, вокалисту группы U2.
* 63 года исполняется Оксане Пушкиной — телеведущей программы «Женский взгляд» и общественному деятелю.
* 61 год исполняется Линде Евангелисте — канадской супермодели, одной из главных звезд модельной индустрии в 90-х.
* 29 лет исполняется Миле Ершовой — актрисе театра и кино, звезде сериала «Аутсорс».