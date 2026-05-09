«Было бы хорошо»: продлят ли Россия и Украина трехдневное перемирие?

Песков заявил, что продление перемирия после 11 мая не обсуждалось
Сергей Бобылев/РИА Новости

Будущее перемирия на Украине после майских праздников остается открытым: в Кремле заявили, что вопрос о продлении режима прекращения огня после 11 мая не обсуждался. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договоренности касаются только трех дней — 9, 10 и 11 мая, при этом Москва готова к новым контактам с США. Будет ли продлено перемирие, какова позиция Вашингтона и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Три дня и пауза

В Кремле заявили, что вопрос о продлении перемирия на Украине пока не поднимался. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действующие договоренности ограничены тремя днями — с 9 по 11 мая. При этом в Москве знают о позиции США, где допускают возможность продления режима прекращения огня.

«Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — заявил Песков.

Инициатива временного перемирия была предложена 4 мая президентом России Владимиром Путиным к 81-й годовщине Победы. Спустя несколько дней Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной — с 9 по 11 мая.

По его словам, договоренности включают не только паузу в боевых действиях, но и обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало результатом прямых контактов Москвы и Вашингтона, а также консультаций американской стороны с Киевом. Он отметил, что обмен пленными является ключевым элементом договоренностей о перемирии.

При этом Ушаков подчеркнул, что трехсторонние переговоры по урегулированию до сих пор приостановлены.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто», — сказал он, добавив, что украинская сторона «знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным».

«Долгий путь»

Дональд Трамп в то же время допустил, что режим прекращения огня между Россией и Украиной может быть продлен. По его словам, такой шаг помог бы приблизить завершение конфликта.

«Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот [конфликт] был завершен», — заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Американский лидер также отметил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на его предложение о временном прекращении огня без колебаний. В Кремле при этом подчеркивают, что путь к устойчивому мирному соглашению остается сложным.

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь», — объяснил Песков.

По его словам, новые переговоры на высшем уровне пока не планируются: контактов между лидерами России и США в ближайшее время не намечено. Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в конце апреля, тогда стороны обсуждали ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает режим прекращения огня в связке с гуманитарными вопросами, прежде всего обменом пленными. Он подчеркнул, что договоренности о формате «1000 на 1000» достигнуты при посредничестве США, и отметил, что украинская сторона уже готовит необходимые шаги для их реализации.

Прогнозы

Согласие Москвы на трехдневное перемирие и обмен пленными должно стать сигналом для Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Россия пошла навстречу прежде всего американской стороне, которая выступила с соответствующей инициативой.

Он также назвал этот шаг беспрецедентным и гуманитарным, подчеркнув, что решение приняли на фоне продолжающихся ударов по мирным жителям. Эксперты не исключают, что перемирие, приуроченное к Дню Победы, может подтолкнуть переговорный процесс. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что США способны вернуться к активной дипломатии по украинскому направлению.

«Если действительно это перемирие состоится, ожидаем дальнейшего возвращения американцев в переговорную повестку. После того как начались боевые действия против Ирана, не было каких-либо переговоров или работы американской дипломатии в отношении Украины. Это тоже очень важный факт. Мне кажется, что потихонечку американцы все-таки начинают возвращаться к переговорному процессу, а это значит, нас ждут предстоящие мероприятия по переговорам, которые будут анонсированы весной, летом и вплоть до конца 2026 года», — предположил политолог.

По его мнению, в период действия режима прекращения огня стороны постараются избежать эскалации, а это создаст условия для новых контактов.

 
