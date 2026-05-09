«Тот, кто не празднует — проиграл». Как в мире отметили День Победы

Несмотря на различия в официальных датах и, местами, противодействия властей, торжества по случаю 81-й годовщины Победы над нацистской Германией 9 мая прошли не только в России и СНГ, но и во всем мире. На Украине жители массово возложили цветы к мемориалам павшим воинам, в Европе прошли шествия «Бессмертных полков», а в Африке состоялись концерты.

В странах Евросоюза и ряде других государств (например, на Украине) победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Однако в России и многих других странах мира именно девятого числа празднуют разгром фашистской Германии. Где-то — при поддержке властей, а где-то — вопреки.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2023 году подписал закон, которым перенес празднование Дня памяти и победы над нацизмом на 8 мая. На 9 мая он утвердил празднование Дня Европы — даты подписания Декларации Шумана, считающейся важным этапом в создании Евросоюза.

Тем не менее многие украинцы по-прежнему отмечают победу в Великой Отечественной войне именно 9 мая. Как пишет украинское издание «Новости. Live», жители Киева в этот день массово понесли цветы к Вечному огню в парке Славы. Многие из них пришли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной.

Стихийное возложение цветов к Мемориалу Славы устроили и в Харькове — почтить память советских солдат пришли не только пожилые люди, но и молодежь. В городе прозвучали песни тех лет, собравшиеся также спели «День Победы» и «Смуглянку». В Одессе цветы возложили к памятнику Неизвестному матросу после проверок.

В Telegram-канале «Украина сейчас» отметили, что песни военных лет прозвучали и у Обелиска вечной славы в Киеве, однако дежурившие у монумента полицейские потребовали их выключить, утверждая, что музыка нарушает закон. Одна из участниц возложения цветов в ответ заявила, что звучавшая песня «День Победы» «не русская, а Советского Союза» .

«Согласно данным сервиса Google Trends, <…> украинцы с утра ищут поздравительные открытки в интернете по случаю Дня Победы, а также информацию о параде Победы 9 мая», — добавляет ТАСС.

Европа

Традиционно много мероприятий прошло в Германии. В берлинском Трептов-парке посол России в Германии Сергей Нечаев возложил венки к мемориалу советским воинам, пишет РИА Новости. Также в церемонии участвовали и другие российские дипломаты, соотечественники и представители общественных объединений.

«Многие из них принесли красные гвоздики и портреты своих близких, павших в боях, чтобы таким образом почтить память советских воинов, отдавших жизнь в борьбе за мир без нацизма», — добавляет агентство.

При этом провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков . Полицейские не дали подойти им близко к участникам церемонии, но и не прогнали с территории мемориала. Кроме того, ранее власти Германии запретили 8 и 9 мая демонстрировать на воинских мемориалах символику, связанную с Россией, СВО и СССР.

Как рассказали в Telegram-канале посольства, в Берлине в 11-й раз состоялось шествие «Бессмертного полка». Всего на территории Германии сегодня прошли 14 подобных акций, крупнейшие — в Мюнхене, Гамбурге, Кельне, Франкфурте-на-Майне и Нюрнберге.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал 9 мая днем освобождения.

«Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма», — заявил Нимайер и отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не празднует годовщину Победы.

Сотни человек «Бессмертный полк» собрал и в Париже, сообщил ТАСС представитель французского организационного комитета историк Дмитрий де Кошко.

«Надо напомнить, что все-таки не только американцы со своей высадкой победили нацизм. Они, нацисты, были побеждены всеми союзниками, и в основном Советским Союзом. Это надо напомнить, потому что этого больше нет в учебниках здесь.

Люди не знают этого, иногда даже не слышали, что такое Сталинград», — объяснил важность шествия собеседник агентства.

Кроме того, сотни участников «Бессмертного полка» прошли по Белграду, а в Боснии и Герцеговине шествия состоялись сразу в нескольких городах.

Как пишут «Известия», в Польше и Латвии местные жители возложили цветы у монументов в Варшаве и в Риге.

В Таллине жители горожане несли цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны. Жители эстонской Нарвы возложили цветы к братской могиле, расположенной под Темным садом, напротив бастиона «Виктория». В приграничном Ивангороде для нарвитян транслировали парад на Красной площади, который можно было посмотреть с набережной. Также у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы вечером прошел традиционный концерт «Берега Победы», который видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.

Мир

Израиль является одной из немногих стран за пределами бывшего СССР, где победа над нацизмом отмечается именно 9 мая, причем праздник закреплен законодательно. Главные торжества традиционно прошли в городе Нетания. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, а также члены ветеранских и общественных организаций возложили цветы и венки к мемориалу «Крылья победы». По данным РИА Новости, всего на церемонии присутствовали более 500 человек, а свои венки возложили послы Армении, Казахстана, Узбекистана и Сербии и дипломаты из Белоруссии и Китая.

«Государство Израиль и еврейский народ высоко ценят значительный вклад Красной армии в победу над нацистской Германией. Эта признательность и общая историческая связь являются прочным и незыблемым мостом между нашими государствами и народами», — рассказал посол Израиля в Москве Одед Йосеф RTVI.

Состоялось в Нетании и шествие «Бессмертного полка». Многие участники были одеты в форму солдат Красной армии и несли флаги, плакаты и знамена с советской и российской символикой.

День Победы отмечают в том числе и в африканских странах — рассказали РИА Новости представители российских посольств.

В Буркина-Фасо слушатели курсов «Русского дома» устроили концерт, во время которого исполнили песни «Десятый наш десантный батальон», «Катюша» и «Идет солдат по городу». Также там состоялся мотопробег с российской символикой и открыли полевую кухню.

В Бенине, помимо концерта, прошло шествие «Бессмертного полка», а также акция «Георгиевская ленточка».

Насыщенная программа была организована в Кот-д'Ивуаре. Там состоялись акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» и прошло чаепитие с россиянами, которые рассказали истории своих семей.