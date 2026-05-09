«Тот, кто не празднует — проиграл». Как в мире отметили День Победы

В странах Евросоюза и ряде других государств (например, на Украине) победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая. Однако в России и многих других странах мира именно девятого числа празднуют разгром фашистской Германии. Где-то — при поддержке властей, а где-то — вопреки.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2023 году подписал закон, которым перенес празднование Дня памяти и победы над нацизмом на 8 мая. На 9 мая он утвердил празднование Дня Европы — даты подписания Декларации Шумана, считающейся важным этапом в создании Евросоюза.
Тем не менее многие украинцы по-прежнему отмечают победу в Великой Отечественной войне именно 9 мая. Как пишет украинское издание «Новости. Live», жители Киева в этот день массово понесли цветы к Вечному огню в парке Славы. Многие из них пришли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной.
Стихийное возложение цветов к Мемориалу Славы устроили и в Харькове — почтить память советских солдат пришли не только пожилые люди, но и молодежь. В городе прозвучали песни тех лет, собравшиеся также спели «День Победы» и «Смуглянку». В Одессе цветы возложили к памятнику Неизвестному матросу после проверок.
В Telegram-канале «Украина сейчас» отметили, что песни военных лет прозвучали и у Обелиска вечной славы в Киеве, однако дежурившие у монумента полицейские потребовали их выключить, утверждая, что музыка нарушает закон. Одна из участниц возложения цветов в ответ заявила, что звучавшая песня «День Победы» «не русская, а Советского Союза».
«Согласно данным сервиса Google Trends, <…> украинцы с утра ищут поздравительные открытки в интернете по случаю Дня Победы, а также информацию о параде Победы 9 мая», — добавляет ТАСС.
Европа
Традиционно много мероприятий прошло в Германии. В берлинском Трептов-парке посол России в Германии Сергей Нечаев возложил венки к мемориалу советским воинам, пишет РИА Новости. Также в церемонии участвовали и другие российские дипломаты, соотечественники и представители общественных объединений.
«Многие из них принесли красные гвоздики и портреты своих близких, павших в боях, чтобы таким образом почтить память советских воинов, отдавших жизнь в борьбе за мир без нацизма», — добавляет агентство.
При этом провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков. Полицейские не дали подойти им близко к участникам церемонии, но и не прогнали с территории мемориала. Кроме того, ранее власти Германии запретили 8 и 9 мая демонстрировать на воинских мемориалах символику, связанную с Россией, СВО и СССР.
Как рассказали в Telegram-канале посольства, в Берлине в 11-й раз состоялось шествие «Бессмертного полка». Всего на территории Германии сегодня прошли 14 подобных акций, крупнейшие — в Мюнхене, Гамбурге, Кельне, Франкфурте-на-Майне и Нюрнберге.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал 9 мая днем освобождения.
«Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма», — заявил Нимайер и отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не празднует годовщину Победы.
Сотни человек «Бессмертный полк» собрал и в Париже, сообщил ТАСС представитель французского организационного комитета историк Дмитрий де Кошко.
«Надо напомнить, что все-таки не только американцы со своей высадкой победили нацизм. Они, нацисты, были побеждены всеми союзниками, и в основном Советским Союзом. Это надо напомнить, потому что этого больше нет в учебниках здесь.
Люди не знают этого, иногда даже не слышали, что такое Сталинград», — объяснил важность шествия собеседник агентства.
Кроме того, сотни участников «Бессмертного полка» прошли по Белграду, а в Боснии и Герцеговине шествия состоялись сразу в нескольких городах.
Как пишут «Известия», в Польше и Латвии местные жители возложили цветы у монументов в Варшаве и в Риге.
В Таллине жители горожане несли цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны. Жители эстонской Нарвы возложили цветы к братской могиле, расположенной под Темным садом, напротив бастиона «Виктория». В приграничном Ивангороде для нарвитян транслировали парад на Красной площади, который можно было посмотреть с набережной. Также у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы вечером прошел традиционный концерт «Берега Победы», который видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.
Мир
Израиль является одной из немногих стран за пределами бывшего СССР, где победа над нацизмом отмечается именно 9 мая, причем праздник закреплен законодательно. Главные торжества традиционно прошли в городе Нетания. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, а также члены ветеранских и общественных организаций возложили цветы и венки к мемориалу «Крылья победы». По данным РИА Новости, всего на церемонии присутствовали более 500 человек, а свои венки возложили послы Армении, Казахстана, Узбекистана и Сербии и дипломаты из Белоруссии и Китая.
«Государство Израиль и еврейский народ высоко ценят значительный вклад Красной армии в победу над нацистской Германией. Эта признательность и общая историческая связь являются прочным и незыблемым мостом между нашими государствами и народами», — рассказал посол Израиля в Москве Одед Йосеф RTVI.
Состоялось в Нетании и шествие «Бессмертного полка». Многие участники были одеты в форму солдат Красной армии и несли флаги, плакаты и знамена с советской и российской символикой.
День Победы отмечают в том числе и в африканских странах — рассказали РИА Новости представители российских посольств.
В Буркина-Фасо слушатели курсов «Русского дома» устроили концерт, во время которого исполнили песни «Десятый наш десантный батальон», «Катюша» и «Идет солдат по городу». Также там состоялся мотопробег с российской символикой и открыли полевую кухню.
В Бенине, помимо концерта, прошло шествие «Бессмертного полка», а также акция «Георгиевская ленточка».
Насыщенная программа была организована в Кот-д'Ивуаре. Там состоялись акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» и прошло чаепитие с россиянами, которые рассказали истории своих семей.