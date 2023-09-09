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Самая кровопролитная битва XIX века

7 сентября 1812 года состоялась Бородинская битва, одно из самых кровопролитных однодневных сражений XIX века. Французская армия атаковала русские войска между 5 и 6 часами утра у села Бородино, расположенного в 124 км от Москвы. Битва продолжалась 12 часов. Русская и французская армии лишились по трети своего состава. Сражение также привело к большим потерям в командном составе. Из-за гибели десятков военачальников с обеих сторон его также называют «Битвой генералов». Историки до сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, кто в итоге одержал победу. «Французы показали себя достойными победы, а русские заслужили быть непобедимыми», — так оценивал битву Наполеон.
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