09 сентября 2023, 08:13 Инфографика Самая кровопролитная битва XIX века

7 сентября 1812 года состоялась Бородинская битва, одно из самых кровопролитных однодневных сражений XIX века. Французская армия атаковала русские войска между 5 и 6 часами утра у села Бородино, расположенного в 124 км от Москвы. Битва продолжалась 12 часов. Русская и французская армии лишились по трети своего состава. Сражение также привело к большим потерям в командном составе. Из-за гибели десятков военачальников с обеих сторон его также называют «Битвой генералов». Историки до сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, кто в итоге одержал победу. «Французы показали себя достойными победы, а русские заслужили быть непобедимыми», — так оценивал битву Наполеон.