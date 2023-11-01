01 ноября 2023, 18:34 Инфографика «Флагман российской авиации». Ил-96-400М совершил первый полет или будущий флагман

В свой первый рейс Ил-96-400М, который в СМИ называли «будущим флагманом российской авиации», поднялся на высоту 2 тыс. м и развил скорость до 390 км/ч. Полет продолжался 26 минут. О первом полете сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, не уточнив место взлета и посадки.

Ил-96-400М — это модернизированная версия Ил-96-300. В отличие от предшественника у новой модели длиннее фюзеляж, более мощный двигатель. Самолет вмещает до 370 пассажиров.

Длина самолета Ил-96-400М составляет 63,9 м, высота в хвосте — 15,7 м. Максимальная крейсерская скорость достигает 870 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка — 58 т.

close 100% Алина Джусь/"Газета.Ru"