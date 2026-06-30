Эти китайские автомобили сами китайцы признали лучшими

Китайский автопром сделал еще один шаг, который несколько лет назад казался почти невозможным. По итогам ежегодного исследования Initial Quality Study 2026, проведенного компанией J.D. Power China, китайские производители заняли лидирующие позиции сразу в большинстве массовых сегментов рынка. В число лучших вошли Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Plus, Chery Tiggo 9, Changan CS55 Plus, Chery Arrizo 8 и многие другие модели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Для российского рынка эта новость имеет особое значение. Именно китайские машины или их переименованные родственники сегодня формируют основу продаж новых автомобилей в нашей стране. Поэтому исследование позволяет понять, насколько далеко производители из КНР продвинулись в вопросах качества.

J.D. Power ежегодно оценивает так называемое «начальное качество автомобилей». Исследование охватывает первые месяцы эксплуатации, когда владельцы сталкиваются с заводскими дефектами, неисправностями электроники, проблемами сборки и другими недостатками.

GAC

В этом году специалисты компании опросили около 14 тысяч владельцев 127 моделей автомобилей, купленных в КНР с июля 2025-го по февраль 2026 года. Машины оценивались по 218 параметрам в девяти категориях. Итоговым показателем стал индекс PP100 — количество проблем на 100 автомобилей. Чем ниже этот показатель, тем выше качество автомобиля.

Лучший результат среди всех брендов показал Land Rover, чей показатель равен 200 PP100. Далее расположились Cadillac и Volvo. Среди китайских производителей лидерами стали Dongfeng Honda (212 PP100), Chery (213 PP100) и Geely (214 PP100). Высокие позиции также заняли Changan, Jetour и GAC (по 216 PP100). Ненамного отстали от лидеров родственные Haval и Tank, показав результат на уровне 219 PP100.

Какие модели стали лучшими

Особенно интересно распределение победителей по классам автомобилей, так как китайские бренды сегодня присутствуют практически во всех рыночных сегментах, начиная с небольших хетчбэков и заканчивая большими семейными кроссоверами.

В классе компактных седанов первое место занял Changan Eado Plus, а следом расположились Roewe i5 и MG5. Среди более дорогих представителей этой категории лучшими признаны Toyota Levin и Changan Eado.

Changan

У машин городского формата лидерами стали Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand, а в нише крупных бизнес-седанов эксперты отметили Volkswagen Passat, Honda Inspire, Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.

Chery Arrizo 8 Chery

В группе компактных кроссоверов победили Geely Binyue/Coolray и Changan CS35 Max. В более дорогой категории аналитики похвалили Changan CS55 Plus, известный также как Uni-S, и Lynk & Co 06.

Lynk & Co

В классе доступных среднеразмерных кроссоверов первое место занял Changan CS75 Pro. Высокие оценки также заслужили Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. В более высоком ценовом сегменте лидируют Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. У семейных кроссоверов наименьшее количество жалоб зафиксировано за Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.

Volkswagen

Впрочем, как считает член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов, о некоторых поломках машин локальных марок респонденты могли умолчать:

«Китайцы — очень патриотичные люди. И давайте будем делать скидку на то, что они очень любят свою страну и все, что там производится».

Главный вывод

В любом случае, общая тенденция очевидна. Еще десять лет назад китайские автомобили воспринимались как бюджетная альтернатива продукции всемирно известных брендов. Главными претензиями со стороны покупателей были качество сборки, ресурс агрегатов и надежность электроники. Сегодня ситуация изменилась принципиально.

Volkswagen

«Китайские производители перестали выделяться исключительно низкой ценой. Они вкладывают миллиарды долларов в инженерные центры, испытательные полигоны, собственные платформы, программное обеспечение и создание сверхсовременных заводов», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Олег Мосеев, автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Благодаря этому качество производства выросло настолько, что результаты стали заметны в независимых международных исследованиях. Причем речь идет уже не об отдельных удачных моделях. Практически каждый крупный китайский концерн имеет автомобили, которые входят в число лучших в своем сегменте.

Toyota RAV4 на Пекинском автосалоне — 2026 Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

С тем, что китайский автопром за последнее десятилетие очень сильно вырос и в некоторых категориях даже обогнал многих именитых автопроизводителей, согласен глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Но при этом советует не сбрасывать со счетов «классические» бренды.

«Осталась только одна загвоздка. Садишься за руль BMW, Audi, Volvo или Land Rover и понимаешь, что она тебя радует. До мурашек под кожей. А поездишь неделю на «китайце», даже премиальном, а радости ноль. Необъяснимый для меня феномен»,

— рассказал Целиков «Газете.Ru».

Почему автомобили оценивают иначе

Еще одна важная особенность исследования заключается в том, что само понятие качества заметно изменилось. Если раньше большинство претензий касалось силовых агрегатов, подвесок или коррозионной стойкости кузовов, то сегодня владельцы все чаще жалуются на работу мультимедийной системы, голосового управления и ассистентов водителя.

Chery

«Люди больше не задумываются над надежностью ходовой, ресурсом двигателя, качеством кузовного металла, потому что все это должно быть в автомобиле априори. И поэтому современный потребитель больше обращает внимание на что-то другое, на ту же работу мультимедиа», — уверен член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов.

Автомобиль постепенно превращается в сложное электронное устройство, где механическая надежность перестает быть единственным критерием оценки. Именно поэтому современные производители все больше внимания уделяют разработке цифровых сервисов, обновлениям программного обеспечения «по воздуху» и удобству взаимодействия водителя с автомобилем.

Что это значит для России

Для российского рынка результаты исследования важны. После ухода большинства европейских, японских и корейских производителей именно китайские компании определяют развитие рынка новых автомобилей. Geely, Chery, Changan, Haval, Jetour, а также локализованные копии этих машин входят в число лидеров продаж, поэтому рост их качества напрямую влияет на выбор отечественных покупателей.

Однако стоит делать поправку на то, что российские версии отличаются от машин для внутреннего рынка КНР, поэтому выводы J.D. Power не полностью релевантны. Те модели, которые выпускаются на заводах внутри России, как правило, имеют кузова из оцинкованной стали, а также перенастроенные двигатели, шасси и медиасистемы.

Changan

«Китайский автопром подставил нам свое братское плечо. Мы вспоминаем с теплотой [ушедшие из России] марки. Но то, на что мы пересаживаемся сейчас, нас вполне устраивает», — заявил Андрей Белов.

Единственным существенным минусом техники с точки зрения работы в такси он назвал неспособность двигателей работать на газомоторном топливе. При установке ГБО ресурс клапанов сокращается до 30 тыс. км. Но производители заранее предупреждают таксопарки об этом важном нюансе.

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В любом случае, исследование J.D. Power и мнения экспертов показывают, что китайский автопром завершил этап, когда главным преимуществом были богатое оснащение и привлекательная цена. Сегодня производители научились выпускать автомобили высокого качества, способные успешно конкурировать с мировыми брендами.