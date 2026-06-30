Сенсационный провал Германии и спасение Марокко: известна первая пара 1/8 финала ЧМ

Очередной день чемпионата мира принес громкую сенсацию: сборная Германии не смогла обыграть Парагвай в 1/16 финала турнира. Бразильцы с трудом обыграли Японию, а марокканцы по пенальти выбили из борьбы Нидерланды.

Бразилия — Япония — 2:1

В прошлом году японцы обыграли «селесао» в товарищеском матче и были исполнены решимости повторить успех на официальном уровне. Они были очень близки к этому: на 29-й минуте Каисю Сато вывел команду вперед. До перерыва счет не изменился, и лишь 45 минут отделяло «самураев» от исторической победы.

К их разочарованию, удержать победный результат не получилось. Бразильцы бросились отыгрываться, и на 56-й минуте Каземиро сравнял счет. А развязка произошла в дополнительное время, когда морально все уже были готовы к овертайму. На 95-й минуте гол Габриэла Мартинелли принес пентакампеонам волевую победу и путевку в 1/8 финала.

«Очень разочарован тем, что нам приходится покидать турнир на этой стадии. В этом матче, как и на протяжении всего пути, который привел нас сюда, игроки выложились на все сто. Тренерский штаб также неустанно работал, чтобы поддержать игроков.

Сейчас я опустошен. Мы отдали все, что могли. Но я хочу принять этот результат и не забывать его, чтобы стать еще более сильной командой», — цитирует ФИФА главного тренера японской сборной Хадзимэ Мориясу.

Германия — Парагвай — 1:1 (3:4)

А в следующей игре дня грянула настоящая сенсация: одни из фаворитов ЧМ-2026 завершили выступление на турнире, проиграв заведомо более слабой команде.

При этом немцы оказались в качестве отыгрывающих: первый тайм выиграла южноамериканская команда благодаря голу Хулио Энсисо. Но в начале второй половины встречи Кай Хаверц отыграл один мяч.

Несмотря на старания четырехкратных чемпионов мира, до конца основного и дополнительного времени они не смогли больше ничего сделать. Хотя на 102-й минуте Жонатан Та заставил фанатов взреветь от восторга, радость была преждевременной: его гол отменили из-за фола Вальдемара Антона.

А в послематчевой серии удача от них отвернулась. Примечательно, что немцы проиграли по пенальти впервые за всю историю выступлений на чемпионатах мира. При этом три турнира подряд они не могут пробиться в 1/8 финала: в 2018-м и 2022 годах, еще до увеличения числа участников соревнований, Германия не смогла выйти из группы. А в Парагвае национальный праздник: в честь победы сборной президент страны Сантьяго Пенья объявил выходной.

«Огромный восторг. Это был тяжелый матч. Нам удалось выстоять. Мы открыли счет, они сравняли, но затем мы сумели продолжить борьбу. Мы, безусловно, проанализировали каждого игрока и каждую деталь, касающуюся исполнителей пенальти. Слава богу, я смог отразить два удара с «точки». Это большая честь — мы выбили из турнира чемпиона. Эта победа посвящается всем парагвайцам», — заявил вратарь южноамериканцев Орландо Хиль.

Нидерланды — Марокко — 1:1 (2:3)

В этой игре активность у ворот той или иной команды происходила вспышками. «Оранжевые» большую часть встречи владели мячом, но в середине первого тайма едва не пропустили после нескольких классных выпадов соперников. Они немного успокоились на 72-й минуте, когда Коди Гакпо открыл счет. После гола форвард сборной Нидерландов не сдержал слез. Днями ранее в его семье произошла трагедия: его жена потеряла ребенка. И гол футболист посвятил нерожденному сыну.

Между тем, пропустив, не собирались плакать марокканцы. Концовку они провели в попытках отыграться и добились своего в добавленное время, когда даже самые преданные болельщики уже отправили игроков домой. Отличился Исса Диоп.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти пошли промахи с обеих сторон. Роковым стал неточный удар Крисенсио Саммервилла, с которым справился голкипер Яссин Буну. Следом бил Исмаэль Сайбари, и он не промахнулся, принеся своей команде победу.

Голландцы установили уникальное достижение. Три раза подряд они вылетели с чемпионата мира, не проиграв ни одного матча. Все последние поражения были зафиксированы только в серии пенальти.

«Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в добавленное время — и все закончилось.

Мы тренировали пенальти, мы старались изо всех сил. Но в конце… Моей единственной мыслью было поддержать тех, кто проиграл», — заявил защитник «оранжевых» Вирджил ван Дейк.

Кто с кем сыграет

По итогам этих игр определилась первая пара 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Марокко сыграет с хозяевами турнира канадцами, которые ранее выбили из борьбы команду ЮАР.

Пока неясны соперники Парагвая и Бразилии. Соперником пентакампеонов станет лучшая команда в паре Кот-д'Ивуар – Норвегия. А парагвайцам предстоит встретиться с победителем противостояния между сборными Франции и Швеции.