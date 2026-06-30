«Ничего подобного в Монако раньше не случалось»: там совершено покушение на украинского олигарха

Взрывное устройство сработало вечером 29 июня в вестибюле жилого дома в Монако, у границы с Францией. Ранения получили три человека, двое в критическом состоянии. Власти пока не раскрыли личности пострадавших, но, по информации СМИ, среди них — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а версия покушения на него — одна из основных.

Полиция Монако и соседней Франции разыскивает мужчину, подозреваемого в подрыве самодельной бомбы в центре средиземноморского княжества в понедельник, в результате которого несколько человек получили ранения, сообщил местный чиновник.

Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени (22:00 мск), когда три человека входили в здание на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла (улица Преподобного отца Луи Фролла). Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ранее оставил у входа сумку или пакет, а затем скрылся в направлении французского города Босолей. Его личность пока не установлена. По словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, взрывное устройство могло быть начинено болтами и дробью.

Двое взрослых в возрасте от 50 до 60 лет находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. 13-летний подросток получил менее тяжелые травмы.

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Французские СМИ называют раненых членами семьи украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Кроме них помощь потребовалась еще нескольким людям, которые оказались неподалеку.

Ермолаев — 58-летний основатель украинской корпорации «Алеф», активы которой включают компании в сфере девелопмента, производства и агробизнеса. Его называли главным застройщиком Днепра, где он родился. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2021 году «Forbes Украина» включал его в список 100 богатейших украинцев с состоянием $220 млн. В 2023 году Украина ввела против него санкции. По некоторым данным, в Монако, куда он переехал в 2022 году, Ермолаев имел статус «VIP-беженца».

Мирман охарактеризовал взрыв как «преднамеренный акт» и допустил, что речь может идти о покушении. Он заявил, что «ничего подобного раньше в княжестве не случалось».

Князь Альбер II назвал случившееся «отвратительным преступлением» и «шоком для всего монегасского сообщества».

После взрыва власти усилили меры безопасности, а полиция Монако и Франции начали совместный розыск.

Официальная процессуальная квалификация дела пока не объявлена. Власти не сообщали о мотивах, возможных заказчиках и связи преступления с терроризмом. Прокурор Монако Тибо Стефан сказал, что версия покушения остается рабочей, но не подтвержденной окончательно.