ЕС может полностью запретить въезд туристам из России. Что об этом известно?

Россиянам могут полностью запретить туристические поездки в страны Евросоюза, пишут «Известия» со ссылкой на источник. В рамках 21-го пакета санкций в Брюсселе обсуждают новые ограничения — как для всех граждан России, так и для отдельных категорий. Кто выступает за полный запрет, что происходит с выдачей шенгенских виз сейчас и как новые инициативы могут повлиять на россиян — в материале «Газеты.Ru».

В ЕС детально изучают идею полного запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан. В то же время консульства пока работают в штатном режиме, а интерес к европейским направлениям среди путешественников только увеличивается, сохраняя высокий процент одобрений.

Инициатором масштабных ограничений выступает Еврокомиссия, выяснили «Известия». Обсуждения новых запретов активизировались с наступлением летнего туристического сезона.

В начале июня с инициативой о запрете на въезд для туристов из РФ выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте. Евродепутаты заявляли, что в прошлом году почти 500 тыс. россиян провели отпуск в странах Евросоюза, и призвали прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер в разговоре с «Известиями» отметил, что визовые ограничения направлены на обычных граждан, а не на политиков.

«Возможно, с предстоящими выборами (в Госдуму РФ. — Ред.) мы увидим еще больше подобных попыток, направленных на сеяние раздора и недовольства в российском обществе», — подчеркнул Картхайзер.

Он не исключил, что подобные меры могут нанести ущерб западноевропейской экономике.

С инициативами об ограничении въезда россиян также выступали страны Северной и Восточной Европы. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что российским туристам не следует позволять «наслаждаться свободами» и отдыхом в Европе.

По данным Politico, 11 стран — Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция — направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по миграции Магнусу Бруннеру с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России.

В ответ представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что Брюссель намерен предложить целенаправленные ограничительные визовые меры в рамках пересмотра Визового кодекса. Новый подход, по его словам, будет представлен в следующем году и не затронет этот летний сезон.

Запрет на въезд для военных

В рамках нового пакета санкций, который готовят к принятию в июле, Евросоюз также может ввести ограничения на въезд для россиян, проходивших службу в Вооруженных силах РФ с февраля 2022 года. О подготовке таких мер по итогам встречи глав МИД стран ЕС сообщила заместитель председателя Еврокомиссии Кая Каллас.

«Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе запретить въезд всем российским участникам войны на Украине», — сказала она на пресс-конференции в Люксембурге.

Также Каллас отметила, что Еврокомиссия может создать поименный список российских военнослужащих , которым будет ограничен въезд в ЕС. По ее словам, эксперты считают такую меру выполнимой.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с изданием «Подъем» предположил, что после запрета на въезд для участников СВО Европа может прийти к полному отказу от выдачи шенгенских виз россиянам.

«Уверен, в итоге все закончится тем, что шенгенские визы попросту перестанут давать всем русским . Только вот мы не слишком расстроимся — у меня нет ни одного знакомого бойца СВО, который бы стремился изо всех сил посетить Европу. Разве что — на танке туда заехать, как делали наши предки в Великую Отечественную», — заявил Журавлев.

Государства Евросоюза обсуждают и возможность пересмотра решений по уже выданным россиянам шенгенским визам и видам на жительство.

Такие меры могут затронуть россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли о поддержке специальной военной операции или не поддерживали политику властей стран Евросоюза. Источник агентства ТАСС утверждал, что подобные решения могут объясняться «соображениями безопасности», однако согласия по этому вопросу в ЕС пока нет.

Пока визовая политика остается в ведении отдельных государств — членов Евросоюза. Брюссель может координировать правила и предлагать рекомендации, однако полный запрет на выдачу туристических виз россиянам потребует согласованной позиции стран ЕС.

Россиянам продолжают выдавать шенген

Несмотря на разговоры об ужесточении правил, россиянам стали чаще одобрять шенгенские визы. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян говорил НСН, что за этот год доля одобрений выросла на 12%, а отказ получают не более 5% заявителей.

По его словам, большинство шенгенских виз россиянам сейчас выдают пять стран — Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия. Остальные государства Европы занимают значительно меньшую долю в общем объеме выдачи.

В связи с ростом спроса вырос и срок рассмотрения виз. Визовый центр Испании BLS предупредил, что срок обработки документов для россиян может достигать 45 дней с момента поступления заявления в консульство. Итальянский визовый центр VMS также сообщил об увеличении сроков обработки документов — до 60 дней.

Несмотря на большое количество заявок, Венгрия с 29 июня временно приостановила прием документов в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. В остальных российских визовых центрах прием документов продолжился в штатном режиме. Причины такого решения венгерская сторона не раскрывала.

Кипр также изменил порядок приема заявлений. С 15 июня подать документы на въездную визу можно только в консульском отделе посольства Кипра в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Как пояснили в дипмиссии, договор с компанией BLS International, принимавшей документы, истек.