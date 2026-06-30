Самый опасный человек на планете: Майку Тайсону — 60

Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. В детстве будущий боксер отличался мягким характером, однако жизнь в неблагополучном районе заставила его заматереть. Уже к 13 годам у Тайсона было более 30 приводов в полицию, он часто ввязывался в уличные драки и даже стал членом криминальной группировки. Из-за этого он попал в школу для малолетних правонарушителей. Именно там Тайсон увлекся боксом, а под руководством чемпиона-любителя Боба Стюарта добился первых успехов.

Тренер познакомил боксера с Касом Д'Амато, который взял Майка под свою опеку. Благодаря ему Тайсон начал выступать на любительском уровне и вскоре впервые вышел на ринг в качестве профессионального боксера. Уже через год после дебюта он завоевал звание чемпиона по версии WBC, став самым молодым боксером в тяжелом весе, удостоившимся этого титула. А еще через год Тайсон не только защитил его, но и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. В профессиональной среде за ним закрепились прозвища «Железный Майк» и «самый опасный человек на планете».

Помимо спортивной карьеры, Тайсон снимался в кино. На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах. При этом, несмотря на профессиональный успех, его личная жизнь была далека от идеала. Тайсон был трижды судим и признавался, что долгое время принимал наркотики: как во время карьеры на ринге, так и за его пределами. Только в последние годы, по словам спортсмена, ему удалось отказаться от запрещенных веществ.

«Я прожил дикую и странную жизнь. Я употреблял наркотики, у меня были физические стычки с опасными людьми», — рассказывал Тайсон на премьере документального фильма о нем в 2008 году.

В последние годы боксер предпочитал не говорить и не вспоминать о своей спортивной карьере. Однако это не помешало ему все-таки вернуться на ринг. В 2020-м он провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, а в 2024-м — поединок против блогера Джейка Пола. При этом основная деятельность Тайсона сейчас сконцентрирована на бизнесе: он является соучредителем компании Iron Mike Productions, которая занимается продвижением боксеров, а также выращиванием и продажей каннабиса в Калифорнии, где это легализовано.