Кандидаты в президенты. У кого больше квартир, машин и денег на счету
Таким образом, на выборы в 2024 году идут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Голосование пройдет 15-17 марта. Избирательные участки заработают и в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Из кого россиянам предстоит выбирать президента — в инфографике «Газеты.Ru».