Газета.Ru в Telegram
Инфографика

Кандидаты в президенты. У кого больше квартир, машин и денег на счету

Центризбирком отказал в регистрации кандидатам в президенты выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину и председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Малинкович сдал собранные им подписи 28 января, Надеждин — 31 января. В ЦИК заявили, что процент недействительных подписей у обоих довольно высок — на уровне 14-15%.
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Таким образом, на выборы в 2024 году идут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Голосование пройдет 15-17 марта. Избирательные участки заработают и в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из кого россиянам предстоит выбирать президента — в инфографике «Газеты.Ru».

Картина дня
Сенат США заблокировал помощь Украине. Белый дом придумал, как продолжить поставки
NYT: США могут заставить Евросоюз платить за поставки вооружения на Украину
Военная операция на Украине, день 715-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 715-й день
В России предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе
Жена Костомарова поздравила фигуриста с днем рождения, растрогав поклонников до слез
Явлинский вернулся в Москву после медобследования в Германии
Украинские военные обстреляли село в Брянской области
Ученые выяснили, почему рак легких устойчив к лечению
Cancer Discovery: рак легких может нарушать метаболизм иммунных клеток человека
Новости и материалы
Туск пристыдил республиканцев за блокировку помощи Украине
Заявление Латвии по запрету турниров с россиянами назвали «концом мирового спорта»
«Газпром» пригласили осваивать ближневосточное месторождение нефти
Возлюбленного Кайли Дженнер засняли в объятиях известной актрисы
Надеждин пообещал обратиться в суд, если его не зарегистрируют кандидатом
ЦИК отказался регистрировать кандидатуру Надеждина
В России тестируют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов
Политолог оценил последствия интервью Карлсона с Путиным
Ирак рассмотрит прекращение миссии международной коалиции на своей территории из-за США
В МИД РФ рассказали, что АТЭС не идет на поводу у Запада
В 2023 году хакеры украли во всем мире более $1 млрд
В России могут расширить перечень нежелательных организаций
Байден обеспокоился сокращением поддержки Украины
Россиян предупредили о скором подорожании мебели
Певица Глюкоза снялась в «голом» платье без белья
На Кубани мужчина сломал водителю нос и проломил голову из-за конфликта на дороге
Британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта
12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль из-за сектора Газа
Все новости
ЦИК назвал число «мертвых душ» в подписях Надеждина и Малинковича
Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России
Мистический лес преградил дорогу к российскому городу
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ОККО», г. Санкт-Петербург ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130
Назван будущий крупнейший совладелец «Яндекса»
В Госдуме призвали в 10 раз увеличить неоплаченные штрафы иноагентов
Карлсон улетел и не обещал вернуться. Теперь ему грозят санкции
Интервью журналиста Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 мск
«Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке
«Мы круче Голливуда!» Интервью чемпиона Европы и звезды сериала «СашаТаня» Андрея Свиридова
Баскетболист и актер Свиридов: России нужны свои турниры — ни к чему нам Европа
«По цифровым сервисам мы впереди планеты всей»
Как интернет и технологии навсегда изменили Россию
«Говорить о снижении не приходится». Эксперты — о перспективах ключевой ставки ЦБ
Главный аналитик ПСБ Попов: ЦБ 16 февраля оставит ключевую ставку на уровне 16%
Житель Казани выбросил двухлетнюю дочь с балкона. Ему показалось, что в квартире пожар
В Казани мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа
«Не позволим выступать непатриотам»: в России отменяют Орбакайте и Арбенину
Мэр Владивостока Шестаков призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Массовые ДТП и рекордные снегопады. В Москву пришел циклон «Ольга»
На трассе М-8 «Холмогоры» в районе Пушкино столкнулись более 20 автомобилей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами