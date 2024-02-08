Кандидаты в президенты. У кого больше квартир, машин и денег на счету

Центризбирком отказал в регистрации кандидатам в президенты выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину и председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Малинкович сдал собранные им подписи 28 января, Надеждин — 31 января. В ЦИК заявили, что процент недействительных подписей у обоих довольно высок — на уровне 14-15%.

Таким образом, на выборы в 2024 году идут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Голосование пройдет 15-17 марта. Избирательные участки заработают и в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из кого россиянам предстоит выбирать президента — в инфографике «Газеты.Ru».