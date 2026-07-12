Ормузский пролив опять закрыт. США снова бомбят Иран

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию атак по целям в Иране, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что Тегеран «сделал плохой выбор». Ранее на этой неделе США поставили Ирану ультиматум: открыть Ормузский пролив и гарантировать свободный и бесплатный проход через него.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как судно, двигавшееся по «несанкционированному маршруту», было атаковано и остановлено. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые встречные меры в связи с инцидентом будут сопровождаться «жестким ответом», «и новые вражеские базы в регионе станут целью».

«Судно, поставившее под угрозу морскую безопасность из-за отключения своих систем, было атаковано и остановлено», — говорится в заявлении КСИР.

Теперь пролив закрыт «до дальнейшего уведомления» и «до прекращения вмешательства США в этот регион», заявил КСИР.

Практически одновременно США начали атаковать цели в Иране.

«Соединенные Штаты заставляют [Тегеран] заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего», — говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «Иран сделал плохой выбор» и «теперь платит за него».

По информации Axios, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам.

Новые переговоры

В начале недели три коммерческих танкера, принадлежащие Катару и Саудовской Аравии, попали под обстрел в Ормузском проливе. После этого США нанесли удары по иранским объектам, а Иран в ответ нанес удары по американским базам в странах Персидского залива. Тогда же США отозвали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти.

10 июля высокопоставленные американские чиновники сообщили журналистам, что Соединенные Штаты поставили Ирану ультиматум и требуют от него публичного заявления о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе, а также о том, что все полосы движения по водному пути будут открыты без взимания платы.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что Иран, США, Катар и Пакистан договорились о проведении переговоров в ходе телефонного разговора, который посредники пытались организовать в субботу, пока министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи находился в Омане.

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию на этой неделе, а также объявил о прекращении режима прекращения огня.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие ЗАКОНЧЕНО!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

На следующий день CNN сообщил, что Оман представил проект предложения по проливу, включающий свободное судоходство через свой южный коридор в территориальных водах Омана. Согласно плану, суда, следующие по северному коридору через территориальные воды Ирана, должны будут получить предварительное разрешение от Ирана, хотя никаких сборов взиматься не будет.

Иран угрожает отомстить

В выходные было опубликовано письменное заявление нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи. Он пообещал отомстить за своего предшественника и отца — Али Хаменеи, погибшего 28 февраля в самом начале американо-израильской войны против Ирана: «Мы клянемся отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников».

Днем ранее Трамп заявил, что отдал приказ американским военным быть готовыми запустить тысячи ракет по Ирану, если Тегеран попытается совершить на него покушение. Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что Израиль передал Вашингтону разведывательные данные о том, что Иран недавно разработал план покушения на Трампа.