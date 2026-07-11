12 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

12 июля в России с праздником поздравляют рыбаков — профессиональных и любителей. А еще сотрудников почты и службы авиационной безопасности. В мире отмечают День бортпроводника и День надежды. Православные христиане сегодня чтут первоверховных апостолов Петра и Павла, а армянские верующие празднуют Вардавар. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 12 июля

* День рыбака в России

Профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье июля (в 2026 году — 12-го числа). Его история началась в Мурманске — городе, где рыболовство всегда играло важную роль в жизни региона. Первый День рыбака здесь отпраздновали 21 июня 1964 года, приурочив его к годовщине выхода в первый промысловый рейс траулера «Зубатка», который отправился в Баренцево море в июне 1920 года. Уже в 1965 году праздник получил официальный статус и стал отмечаться по всей стране во второе воскресенье июля.

В этот день поздравляют и тех, кто профессионально занимается рыболовством, и тех, кто решил сделать ловлю рыбы своим хобби. По всей стране проходят различные мероприятия: фестивали ухи, рыболовные турниры, концерты и ярмарки.

* День действий против рыбной ловли в России

В тот же день, когда рыбаки принимают поздравления, экологи и защитники животных проводят акции против нелегального и массового вылова рыбы. Решение о проведении этого дня приняли в 2003 году участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных в Анапе. Активисты проводят пикеты, распространяют листовки о жестокости рыбного промысла и призывают ограничить вылов обитателей рек и морей.

* День российской почты

Праздник появился в 1994 году в честь 300-летия создания первой регулярной внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. Сегодня Почта России продолжает играть важную роль в жизни страны — доставка корреспонденции, пенсий, товаров и посылок остается неотъемлемой частью повседневности миллионов граждан.

* День службы авиационной безопасности России

Профессиональный праздник сотрудников, отвечающих за безопасность гражданской авиации. Его отмечают 12 июля — в день создания в 1973 году первого специализированного подразделения, которое занималось предотвращением угонов самолетов и других угроз на воздушном транспорте. Сегодня специалисты службы авиационной безопасности занимаются досмотром пассажиров и багажа в аэропортах и предотвращают противоправные действия во время полетов.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

* Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Профессия бортпроводника появилась почти 100 лет назад в Германии. В 1928 году на борт впервые стали брать стюардов для встречи и рассадки пассажиров, проведения инструктажа перед вылетом. Первыми бортпроводниками были мужчины, в основном бывшие официанты дорогих ресторанов. Идея привлекать к работе привлекательных девушек возникла в США в 1930 году: они стали дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Кроме того, они меньше весили, а это было большим преимуществом для самолетов того времени.

Интересно Первой стюардессой была американка Эллен Черч, окончившая курсы медсестер. Именно ее профессия медсестры стала решающим фактором для трудоустройства.

* Международный день надежды

Праздник появился в 2025 году по инициативе ООН для продвижения надежды как руководящего принципа для отдельных людей, сообществ и наций. Сегодня, когда мир захвачен конфликтами, экономическими и экологическими проблемами, особенно важно верить в лучшее, а надежда остается преобразующей силой, способной преодолевать разногласия и поднимать человеческий дух.

* Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 июля Международным днем борьбы с песчаными и пыльными бурями и объявила период с 2025 по 2034 год десятилетием ООН по борьбе с этим природным явлением. Ежегодно в атмосферу попадает около двух миллиардов тонн пыли, которая ухудшает качество воздуха и влияет на экономику, экосистемы, погоду и климат в регионах, удаленных на тысячи километров. От песчаных и пыльных бурь страдают около 330 миллионов человек в более чем 150 странах мира.

* День фотографа

Дата связана с днем памяти католической святой Вероники, покровительницы фотографов. Согласно преданию, она подала несшему крест Иисусу Христу свой плат, чтобы он мог обтереть лицо. На ткани запечатлелся лик Спасителя. 12 июля также родился американский изобретатель и предприниматель, основатель компании Kodak Джордж Истмен. Именно он сделал фотографию доступной для миллионов людей.

Хотя у даты нет официального статуса, с каждым годом праздник завоевывает все большую популярность в профессиональном сообществе. Отмечать его принято, устраивая мастер-классы, фотовыставки, тренинги и семинары от специалистов этой сферы.

Необычные праздники 12 июля • День следования по течению. Этот день призывает прекратить войну с обстоятельствами, отказаться от постоянного контроля, замедлить темп, сбросить груз повседневных забот и довериться судьбе. • День бумажного пакета. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами и популяризировать использование более безопасных альтернатив. • День косоворотки. Косоворотка — русская мужская рубаха с косым воротом, известная с XII века. Праздник появился в 2019 году для популяризации народной культуры.

Что отмечают в разных странах 12 июля

День независимости — Кирибати. 12 июля 1979 года острова Гилберта группа островов в западной части Тихого океана, в Микронезии провозгласили независимость от Великобритании и получили новое название — Республика Кирибати. С тех пор эта дата является главным национальным праздником тихоокеанского государства.

День адвоката — Мексика. Дата связана с историческим событием — в этот день в 1533 году в стране впервые начали преподавать основы права и был учрежден первый юридический класс.

День работников налоговых органов — Белоруссия. Профессиональный праздник появился в 1998 году. Эти специалисты отвечают за формирование бюджета страны и контролируют соблюдение финансового законодательства.

Религиозные праздники 12 июля

Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла

История праздника уходит корнями в эпоху раннего христианства. Апостол Петр — один из ближайших учеников Христа, которого Спаситель назвал «камнем» своей Церкви с греческого Петр переводится как «камень». До встречи с Иисусом Петр был простым рыбаком. Апостол Павел — один из самых образованных людей своего времени, фарисей и гонитель христиан, который после чудесного обращения стал самым ревностным проповедником христианства.

По преданию, апостолы приняли мученическую смерть 12 июля в Риме с разницей в год: Петр был распят на кресте головой вниз, а Павел — обезглавлен, так как был римским гражданином, поэтому по закону не мог быть распят.

В день памяти Петра и Павла завершается Петров пост. Накануне верующие собираются на всенощное бдение: читают особые тропари, кондаки и канон святым, после чего совершают крестный ход вокруг храма под песнопения.

Картина Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» Wikimedia Commons

День памяти Касперовской иконы Божией Матери

Касперовская икона Божией Матери — одна из главных святынь Одессы и Херсона. Согласно церковному преданию, образ попал в Россию в конце XVI века и долго передавался в одной семье из поколения в поколение. В 1809 году иконой стала владеть помещица Иулиания Касперова. После молитвы перед сильно потемневшим образом в 1840 году краски чудесным образом восстановились, а лик Богородицы и Младенца Христа стал четким. Вскоре к иконе начали приезжать паломники, а в 1846 году ее признали чудотворной.

Особое почитание икона получила во время Крымской войны: в 1854 году ее перенесли в осажденную Одессу, жители которой молились перед образом о спасении города. После снятия осады икона стала восприниматься как защитница Одессы.

Вардавар в Армянской Церкви

Вардавар — один из пяти больших праздников Армянской Апостольской церкви. Он приурочен ко дню Преображения Господня, произошедшего на горе Фавор. Его отмечают через 14 недель после Пасхи. Это один из самых любимых праздников армянского народа. В этот день принято обливать прохожих водой, ставить возле домов букеты роз, собираться вечером за одним столом большой компанией и прощать все обиды. Вода на Вардавар считается целебной, поэтому, если вас облили, не стоит обижаться.

Народные праздники 12 июля

* Петров день, или Петры-Павлы

Апостола Петра на Руси считали покровителем рыбного промысла, поэтому в этот день было принято удить рыбу и варить уху. Пастухи плели венки из тонких веток и луговых трав и украшали ими рога коров. В этот день также красили яйца в желтый цвет и варили пиво.

Существовала традиция умываться водой из трех источников — считалось, что это принесет удачу. Наши предки верили, что лодки, не отремонтированные и не спущенные на воду до этого дня, могут начать пропускать воду или даже утонуть.

Именины 12 июля

* Григорий;

* Павел;

* Петр;

* Симон.

Приметы: что можно и что нельзя делать 12 июля

Если в этот день идет дождь, сенокос окажется мокрым и замедлит заготовку корма для скота.

Ясная погода сулит удачу в посеве озимых и обильные надои у коров.

Шелест ивы предвещает близкую грозу, а шум стрекоз — теплый день без осадков.

Песня кукушки — к урожаю грибов и мягкой зиме.

Что можно делать 12 июля

* Посетить храм и помолиться святым Петру и Павлу — просить о защите и помощи в делах.

* Умываться водой из трех источников — по народному поверью, это приносит удачу.

* Отправиться на рыбалку — сегодня рыбакам покровительствует апостол Петр.

* Заготовить сено — с Петрова дня начинается сенокос.

* Провести день в кругу семьи — праздник считается семейным.

* Начать новый этап в делах — святые апостолы помогают в начинаниях.

Что нельзя делать 12 июля

* Заниматься тяжелым физическим трудом — кроме сенокоса и работ, связанных с домашним хозяйством.

* Ссориться и сквернословить — негативные слова могут привлечь неприятности.

* Жадничать и отказывать в помощи — скупые в этот день не увидят удачи.

* Начинать крупные финансовые операции — большие риски.

* Незамужним барышням не рекомендовали признаваться в любви — это могло отпугнуть женихов.

Лунный календарь 12 июля

Фаза Луны: убывающая, 27-й лунный день. Луна в знаке Близнецов.

27-й лунный день — время подведения итогов и завершения дел. Несмотря на народные советы для этого дня, астрологи рекомендуют воздерживаться от новых начинаний и сосредоточиться на анализе проделанной работы. Луна в Близнецах благоприятствует общению, обмену информацией и коротким поездкам. Энергия дня подходит для интеллектуальной деятельности и решения текущих вопросов, но не для долгосрочных проектов.

12 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.

Какие исторические события произошли 12 июля

* 1590 год — по указу царя Федора Ивановича основан город Саратов на высоком берегу Волги как крепость для охраны торгового пути.

* 1804 год — в Петербурге французские ученые Жан-Батист Биo и Жозеф Луи Гей-Люссак поднялись на воздушном шаре с телескопом и барометром, совершив первое в мире исключительно научное путешествие в атмосферу.

* 1862 год — президент Авраам Линкольн подписал закон об учреждении Медали Почета — высшей военной награды США, предназначенной для отличившихся солдат и унтер-офицеров за мужество в боях Гражданской войны.

* 1917 год — Германия впервые во время Первой мировой войны применила в бою горчичный газ кодовое обозначение «Желтый крест», боевое отравляющее вещество иприт в артиллерийских снарядах, вызвав мучительные ожоги кожи и глаз на Западном фронте.

* 1942 год — советский фотокорреспондент Макс Альперт сделал снимок «Комбат», запечатлев политрука Алексея Еременко, поднимающего бойцов в атаку незадолго до его гибели на Восточном фронте. Этот кадр стал одним из символов мужества советских воинов.

«Комбат». Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку, 1942 год Макс Альперт/РИА Новости

* 1943 год — в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло крупнейшее в истории танковое сражение. Согласно официальным источникам, в битве участвовало около 1500 танков.

* 1962 год — в жаркий июльский вечер The Rolling Stones впервые вышли на сцену лондонского Marquee Jazz Club, заложив начало одной из самых долгоживущих рок-групп мира.

* 1998 год — в финале чемпионата мира по футболу на «Стад де Франс» сборная Франции обыграла Бразилию 3:0, впервые став чемпионом и сделав легендарным триумф Зинедина Зидана.

* 2021 год — в западной Европе после сильнейших ливней начались катастрофические наводнения, которые унесли более 190 жизней.

Кто родился 12 июля

* В 100 году до н. э. родился Гай Юлий Цезарь — древнеримский государственный и политический деятель, полководец. По итогам Галльской войны он значительно расширил границы Римской империи. По его указу ввели юлианский календарь.

* В 1813 году родился Клод Бернар — французский физиолог, основоположник экспериментальной медицины и создатель концепции «внутренней среды» организма (milieu intérieur). Он первым установил роль поджелудочной железы в переваривании жиров. Бернар также известен благодаря разработанной им концепции гомеостаза.

* В 1876 году родился Сергей Уточкин — русский спортсмен и авиатор, один из первых российских летчиков-испытателей. Он получил прозвище «академик спорта» за успехи в более чем десятке дисциплин и первым среди россиян совершил прыжок с парашютом.

* В 1880 году родился Чарлз Альберт Браунинг — младший, более известный как Тод Браунинг — американский кинорежиссер, актер и сценарист, мастер фильмов ужасов («Уродцы», «Лондон после полуночи»). Его часто называли «Эдгаром По кинематографа» за мрачную атмосферу картин.

* В 1884 году родился Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор, представитель экспрессионизма, воспевший красоту обнаженного женского тела. В 1910 года Модильяни познакомился с Анной Ахматовой, между ними вспыхнул короткий роман. Модильяни подарил Ахматовой 16 рисунков, из которых сохранился лишь один.

* В 1894 году родился Исаак Бабель — советский писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист, автор сборников «Конармия» и «Одесские рассказы». В 1939 году был арестован по сфабрикованному делу о терроризме и шпионаже и расстрелян.

* В 1916 году родилась Людмила Павличенко — самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза, известная как «Леди Смерть» за 309 подтвержденных поражений. После войны она посетила США по приглашению Рузвельта. Была историком и общественным деятелем.

* В 1934 году родился Ван Клиберн — американский пианист, триумфатор I Международного конкурса им. Чайковского в 1958 году.

* В 1946 году родилась Валентина Толкунова — советская и российская певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР, чья теплая манера исполнения и чистый тембр завоевали сердца миллионов. Она была лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» более 20 раз и удостоена высших государственных наград.

* В 1960 году родился Евгений Дворжецкий — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ, известный ролями в фильмах «Узник замка Иф» и «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Погиб в автокатастрофе в 1999 году в возрасте 39 лет.

Кто скончался 12 июля • В 1536 году умер Эразм Роттердамский — нидерландский гуманист, философ и богослов, один из крупнейших деятелей Северного Возрождения.

• В 1804 году умер Александр Гамильтон — американский государственный деятель, один из отцов-основателей США, первый министр финансов страны.

• В 2017 году умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, педагог, Народная артистка России.

Кто отмечает дни рождения 12 июля

* 77 лет исполняется Павлу Лунгину — советскому и российскому сценаристу и кинорежиссеру, народному артисту России.

* 74 года исполняется Лиз Митчелл — ведущей солистке группы Boney M. и соавтору многих ее хитов.

* 68 лет исполняется Валерию Кипелову — российскому рок-музыканту, певцу и автору песен, одному из основателей и вокалистов группы «Ария», основателю группы «Кипелов».

* 63 года исполняется Александру Домогарову — российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.

* 37 лет исполняется Фиби Тонкин — австралийской актрисе и модели, известной по сериалам «Древние» и «Волчонок».

* 35 лет исполняется Хамесу Родригесу — колумбийскому футболисту, атакующему полузащитнику мексиканского клуба «Леон» и капитану сборной Колумбии.