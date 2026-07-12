Россия уведомила Финляндию о закрытии КПП на границе. Но основной грузовой переход остается

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок действия ограничений и причины их введения Москва не назвала.

Решение о приостановке пунктов пропуска принято распоряжением правительства России № 1674-р от 30 июня. С 1 июля приостановлен пропуск людей, транспортных средств, товаров и грузов через семь железнодорожных пунктов на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией. Пять из них относятся к финскому направлению.

Ограничения затронули переходы Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля и Иматра — Светогорск . В перечень также вошли железнодорожные пункты контроля в Выборге и на станции Санкт-Петербург-Финляндский. Последние использовались прежде всего для оформления пассажиров поездов, следовавших между Петербургом и Хельсинки.

При этом говорить о полном закрытии железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией нельзя. Основной грузовой переход Бусловская — Вайниккала в распоряжение российского правительства не включен. Через него по-прежнему разрешено движение грузовых поездов. Вайниккала остается единственным действующим железнодорожным пунктом пропуска между странами.

В МИД Финляндии заявили, что российское решение не окажет серьезного влияния.

Основные грузовые железнодорожные перевозки осуществляются именно через Вайниккалу, не затронутую ограничениями. Остальные перечисленные направления либо уже не использовались, либо движение через них было фактически прекращено после закрытия Финляндией восточной границы.

Для пассажиров российское распоряжение также почти ничего не меняет. Регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки было остановлено еще 28 марта 2022 года, когда финская железнодорожная компания VR прекратила движение поездов Allegro. С тех пор пассажирские поезда между двумя странами не ходят.

Автомобильные пункты пропуска на границе ранее закрыла сама Финляндия.

Ограничения действуют с декабря 2023 года. В июне 2026 года финское правительство вновь продлило их на неопределенный срок, объяснив решение сохраняющимся риском искусственной миграции через российскую территорию. Исключение было сохранено только для грузовых поездов через Вайниккалу.

Российское правительство не указало, при каких условиях работа закрытых железнодорожных пунктов может быть возобновлена. В распоряжении ограничения названы временными, однако конечная дата не установлена. Финская сторона также не раскрывала содержание полученного дипломатического уведомления, за исключением подтверждения самого решения.