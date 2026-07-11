Странный шар и нечто над заводом ядерного оружия. Пентагон опубликовал новые файлы об НЛО

Пентагон обнародовал новые файлы о неопознанных летающих объектах. Четвертая подборка включает в себя 19 видеозаписей. Среди них есть не только ролики с «шестиконечной звездой» над Желтым морем и «деформированным воздушным шаром» над Атлантикой, но и с пролетом высокоскоростного «прямоугольного объекта» над восточной частью США. Военный летчик признался, что за 28 лет службы не видел ничего подобного. Кроме того, еще один НЛО запечатлели над ядерным заводом в Техасе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пентагон опубликовал четвертый пакет архивных документов, посвященных неопознанным летающим объектам, также известным как неопознанные аномальные явления. Они размещены на сайте штаб-квартиры американского ведомства.

Новая подборка состоит из 40 файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, четыре аудиофайла и три изображения. Их подготовили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерство энергетики.

В Пентагоне заверили, что опубликованная информация не последняя. «Министерство обороны и наши партнеры из других ведомств активно работают над следующей публикацией файлов, касающихся НЛО», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл в социальной сети Х.

Публикация рассекреченных файлов проводится по поручению президента США Дональда Трампа. Первая подборка была представлена 8 мая, вторая — 22 мая, третья — 12 июня.

Что нового в документах об НЛО?

Почти 50% материалов датированы не ранее 2010 года, они представляют собой видеозаписи с военных камер, снятые в инфракрасном диапазоне. На зернистых кадрах зафиксированы аномальные объекты и инциденты, произошедшие в разных уголках планеты, включая Ближний Восток, а также акватории Атлантического и западной части Тихого океанов.

Один из подобных инцидентов был зафиксирован в 2020 году в воздушном пространстве над Атлантикой. В архивах сохранились материалы об объекте, который, судя по рапорту члена экипажа Военно-морских сил (ВМС) США, имел темно-бордовый оттенок и высоту около 12-15 футов (от 3,65 до 4,57 метров).

« По конструкции он выглядел как большой, несколько деформированный воздушный шар , но мы не смогли это подтвердить, когда пролетали мимо в зоне слияния потоков. Затем мы вернулись на корабль и благополучно приземлились», — написал офицер по системам вооружения и добавил две засекреченные строки.

Этот документ представляет собой отчет о нарушении воздушного пространства. Согласно определению Пентагона, он является типовой формой, которую ВМС США используют для регистрации случаев несанкционированного проникновения в закрытые воздушные зоны в ходе проведения учений или боевых операций.

Еще один неопознанный объект зафиксировали в 2019 году над восточной частью США. Его наблюдали пилот и еще четверо военнослужащих.

«Я заметил объект, летные характеристики которого не были похожи ни на что из того, что я видел за свои 28 лет службы в [Военно-воздушных силах] и ВМФ. Небольшой объект находился под нами и, казалось, двигался по прямой линии в противоположном от нас направлении на высокой скорости», — сообщил в отчете летчик.

Он рассказал, что наблюдал за объектом в течение 10–15 секунд до включения видеорегистратора. По его словам, при попытке увеличить масштаб для улучшения разрешения объект резко скрылся из поля зрения. Последующий анализ полетных данных выявил «прямоугольную форму» объекта. Другие опытные летчики подтвердили, что не могут его идентифицировать.

Кроме того, неопознанный объект был замечен над заводом по производству ядерного оружия «Пантекс» в Техасе в сентябре 2015 года . Согласно рассекреченному отчету минэнерго, предприятие немедленно оцепили, а двое офицеров службы безопасности бросились в погоню за НЛО. Их показания вошли в официальный документ.

«Хотя им не удалось догнать объект, они остановили свой автомобиль и вышли. Оказавшись снаружи, они заметили, что объект не издавал никаких звуков», — говорится в отчете.

Также офицеры рассказали, что в бинокль не смогли разглядеть какую-нибудь «двигательную установку» на объекте, который вскоре скрылся.

Рассекреченные материалы содержат видеозаписи и от 2025 года. В частности, один из роликов демонстрирует, как военный датчик отслеживает «область контраста, напоминающую шестиконечную звезду» над Желтым морем. Еще на одной видеозаписи показано многоминутное сопровождение неизвестной цели уже над Восточно-Китайским морем.

Читайте также В Госдуме рассказали, зачем в США рассекретили материалы об НЛО 11 мая 2026, 13:06