Москву накрыл мощный ливень с грозой. В людей ударила молния

Москва и Подмосковье оказались во власти циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Столицу и окрестности накрыл мощный ливень с грозой, местами падает град.

«В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон — на столицу обрушатся аномальные ливни: в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы! Так что «огуречные» дожди покажутся жителям региона мелким дождиком», — предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам, гроза со шквалистым ветром продлится до завтрашнего дня. Столичный дептранс уже призвал автомобилистов пересесть на метро — интенсивный ливень серьезно осложняет видимость на дорогах. Однако следует проявлять осторожность и в подземке — на «Трубной» дождевая вода залила вестибюль метрополитена.

Тем временем в Москве уже появились первые пострадавшие из-за непогоды. По информации Telegram-канала Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.