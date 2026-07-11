Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Фото

Москву накрыл мощный ливень с грозой. В людей ударила молния

Скорбящий Иран и Месси в полете: 11 ярких фото недели
Пятеро виновных и 122 погибших: катастрофа теплохода «Булгария» произошла 15 лет назад
Самые яркие болельщики на ЧМ-2026
Беги, Том, беги. Лучшие из лучших ролей Тома Хэнкса

Москва и Подмосковье оказались во власти циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Столицу и окрестности накрыл мощный ливень с грозой, местами падает град.

«В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон — на столицу обрушатся аномальные ливни: в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы! Так что «огуречные» дожди покажутся жителям региона мелким дождиком», — предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам, гроза со шквалистым ветром продлится до завтрашнего дня. Столичный дептранс уже призвал автомобилистов пересесть на метро — интенсивный ливень серьезно осложняет видимость на дорогах. Однако следует проявлять осторожность и в подземке — на «Трубной» дождевая вода залила вестибюль метрополитена.

Тем временем в Москве уже появились первые пострадавшие из-за непогоды. По информации Telegram-канала Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!