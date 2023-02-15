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Инфографика

Как в России менялось время

В Госдуме обсуждают, стоит ли вернуть в России переход на зимнее и летнее время. С этим предложением выступил депутат Михаил Матвеев – в беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что считает такой переход полезным для здоровья. «Это помогает приспособиться к смене сезона и приближает время пробуждения человека к рассвету, то есть к физиологически оптимальному варианту», — указал парламентарий. На данный момент законопроект направлен в правительство. Кабмин может его не одобрить. В России стрелки часов не меняли с 2014 года, когда было отменено постоянное летнее время. О том, как менялось времяисчисление в стране, — в нашей инфографике.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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