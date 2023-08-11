История исследования Луны
Россия запустила «Луну-25», первый в новейшей истории страны лунный зонд. «Роскосмос» сообщил, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и в настоящее время выводит станцию на траекторию перелета к Луне. Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в далеком 1976 году. Местом посадки впервые станет Южный полярный регион, где российские ученые планируют исследовать залежи воды. О том, где садились предыдущие аппараты и на какое время пришелся пик запусков к Луне — читайте инфографику «Газеты.Ru»
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Алина Джусь/"Газета.Ru"