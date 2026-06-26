«Громыхнуло так, что стекла дрогнули». Россия подверглась крупнейшей с начала года атаке БПЛА

Российские регионы ночью подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО уже сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина, повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов погиб один человек, еще трое получили ранения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Удары по Тульской области

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, пострадала женщина, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Название населенного пункта не раскрывается.

Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждены линия электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске , рассказал Миляев. Какое именно производство попало под удар, не сообщается. «На месте работают экстренные службы», — добавил глава региона.

Около двух недель назад, 14 июня, фрагменты сбитых БПЛА уже падали на неназванный завод Новомосковске. Характер повреждений не раскрывался, однако в правительстве региона на этом фоне была организована работа оперативного штаба.

Опасность атаки беспилотников в Тульской области была объявлена накануне около полуночи. Звуки взрывов жители региона услышали примерно спустя час, сообщает новостной портал 71.Ru.

«Тишина была, и тут как раздастся взрыв, аж подпрыгнули от грохота», — поделилась местная жительница.

Другая женщина уточнила: сначала завыли собаки, а потом «громыхнуло так, что стекла дрогнули». Еще один житель региона рассказал, что сначала услышал «один громкий взрыв, потом штук пять-шесть хлопков, потом еще один».

« Либо ракета, либо еще что-то, непонятно », — предположил он.

В Тульской области с начала суток, согласно опубликованной губернатором информации, средства противовоздушной обороны сбили 157 беспилотников.

Обстановка в Москве и Подмосковье

Москва вновь подверглась массированному налету БПЛА. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на подлете к столице после полуночи по состоянию на 7:23 мск уничтожили 47 беспилотников. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Кроме того, атаку одного БПЛА отразили в подмосковной Истре, рассказала глава округа Татьяна Витушева. Она обратила внимание, что опасность атаки беспилотников все еще сохраняется.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными органами. Росавиация предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в службе.

Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года в ночь на 18 июня. Сообщалось о попадании БПЛА на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

Атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 84 раза, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«При целенаправленной атаке ВСУ в Краснояружском округе погиб мирный житель <…> Получили ранения три человека в Волоконовском, Краснояружском и Ракитянском округах. Один пострадавший продолжает лечение в медицинском учреждении», — отметил он.

По словам Шуваева, ВСУ шесть раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию и четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА. 113 беспилотников были сбиты и подавлены.

По информации ТАСС, атака БПЛА на российские регионы в ночь на 26 июня стала самой массированной с начала года. Как сообщило Минобороны РФ, в течение ночи над Россией уничтожили 660 украинских беспилотников. Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским региона, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее крупнейшая атака БПЛА с начала года произошла 17 мая. Тогда средства ПВО сбили 556 беспилотников.