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«Тот, кто расстался с девушкой, меня поймет». Крису Айзеку — 70

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26 июня американскому музыканту и актеру Крису Айзеку исполнилось 70 лет. Он родился в калифорнийском Стоктоне, там же окончил школу.

После завершения учебы в колледже Айзек собрал свою первую рокабилли-группу Silvertone, а в 1985-м вместе с ней записал первый альбом. Уже через два года музыкант выпустил вторую пластинку Chris Isaak, которая попала в Billboard 200.

Однако настоящий успех к Айзеку пришел в 1989-м с альбомом Heart Shaped World — в США пластинке присвоили мультиплатиновый статус за тираж более 2 млн экземпляров. А песня Wicked Game стала мировым хитом, благодаря режиссеру Дэвиду Линчу — он использовал ее в фильме «Дикие сердцем» (1990). На песню также сняли клип с участием датской супермодели Хелены Кристенсен.

В число хитов Айзека также входят Blue Hotel, Baby Did a Bad Bad Thing, Somebody's Crying, Let Me Down Easy, San Francisco Days и Only the Lonely (кавер на песню Роя Орбисона). Дискография музыканта включает в себя 11 студийных альбомов, его песни часто звучат в фильмах и сериалах.

«Моя музыка романтична, это преимущественно баллады, так что любой, кто прошел через расставание с девушкой, меня поймет», — говорил музыкант в интервью «Коммерсанту» (https://www.kommersant.ru/doc/1368387).

Кроме того, Айзек сыграл роли в таких фильмах, как «Замужем за мафией» (1988), «Молчание ягнят» (1991), «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992), «Маленький Будда» (1993), «Грязный стыд» (2004), «Информаторы» (2008) и других.

Музыкант никогда не был женат, в разное время его спутницами были актрисы Бай Лин, Минни Драйвер и Кэролайн Рей. Он признавался, что на первое место всегда ставил работу.

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