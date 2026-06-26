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«США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину». Макрон заявил о смене позиции Трампа

Макрон: США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину
Thibault Camus/Pool/Reuters

Эммануэль Макрон заявил, что США изменили подход к украинскому конфликту по итогам саммита G7 в Эвиане. По словам президента Франции, Вашингтон впервые присоединился к документу, в котором поддержаны территориальная целостность Украины, военная и энергетическая помощь Киеву, а также санкции против России. Макрон отметил, что президент США Дональд Трамп признал отсутствие готовности Москвы к мирному урегулированию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры на саммите G7 в Эвиане привели к изменению подхода Вашингтона к конфликту на Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился с оценкой других участников встречи: Россия не демонстрирует серьезной готовности к мирному урегулированию. Макрон охарактеризовал это как «реальную смену подхода» американской стороны.

Саммит G7 проходил в Эвиане с 15 по 17 июня. Во встрече участвовали лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады и Японии, а также руководители Евросоюза. Вопросы поддержки Украины, санкций против России, поставок средств ПВО и помощи энергетическому сектору стали одними из тем совместного заявления лидеров группы.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит по приглашению Макрона и провел переговоры с Трампом. Американский лидер позднее назвал эту встречу «очень хорошей».

Президент Франции считает, что подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев».

«Соединенные Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», — заявил Макрон 25 июня в ходе совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони.

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Саммит в Эвиане

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры G7 подтвердили поддержку Украины «в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности». В документе отмечаются устойчивость Украины и ее успехи в последние месяцы, а также говорится о необходимости «поддержать новый импульс».

Участники встречи договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также вооружений большой дальности. Страны G7 заявили о готовности рассмотреть предоставление Украине лицензий, которые позволят расширить производство военной продукции на ее территории.

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Макрон на итоговой пресс-конференции в Эвиане сообщил, что обсуждение украинского вопроса позволило участникам саммита «согласовать значительные области совпадения».

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет понять, изменилась ли позиция Вашингтона после саммита в Эвиане.

По его словам, американская сторона пока не сообщала России, какие выводы сделала по итогам встречи и какой линии намерена придерживаться далее. Лавров добавил, что Москва ожидает дальнейших контактов с представителями США.

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