Над Россией за ночь сбили 660 украинских дронов. Военная операция, день 1584-й

❗️За ночь ПВО Минобороны сбили 47 беспилотников, летевших на Москву, следует из заявлений мэра Москвы Сергея Собянина.
В результате ударов ФАБ в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области уничтожена часть логистического узла ВСУ, подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады потеряли до взвода солдат. Об этом пишет ТАСС со сылкой на российские силовые структуры.
В Киеве в результате ударов БПЛА загорелись склады, заявили власти. В Днепропетровской области повреждена АЗС. В Полтавской области зафиксированы удары по промышленным объектам, произошло частичное отключение электроэнергии. В Одесской области повреждена энергоинфраструктура.
ВСУ более 80 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА противника в Запорожской области
❗️Ночная атака беспилотников ВСУ на Россию стала самой массированной за год, пишет ТАСС на основе данных Минобороны России.
Над регионами РФ за ночь сбили 660 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны
Сегодня 1584-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.