Над Россией за ночь сбили 660 украинских дронов. Военная операция, день 1584-й

Над российскими регионами за ночь сбили 660 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Тульская область подверглась массированной атаке, сбито 157 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, промышленное предприятие и линия электропередачи в Новомосковске получили повреждения. В Щекинском районе дрон попал в частный жилой дом, пострадала женщина. «Газета.Ru» ведет хронику событий.