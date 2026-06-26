Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

Над Россией за ночь сбили 660 украинских дронов. Военная операция, день 1584-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1584-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Над российскими регионами за ночь сбили 660 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Тульская область подверглась массированной атаке, сбито 157 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, промышленное предприятие и линия электропередачи в Новомосковске получили повреждения. В Щекинском районе дрон попал в частный жилой дом, пострадала женщина. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
09:30

❗️За ночь ПВО Минобороны сбили 47 беспилотников, летевших на Москву, следует из заявлений мэра Москвы Сергея Собянина.

09:20

В результате ударов ФАБ в населенном пункте Чаплино Днепропетровской области уничтожена часть логистического узла ВСУ, подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады потеряли до взвода солдат. Об этом пишет ТАСС со сылкой на российские силовые структуры.

09:12

В Киеве в результате ударов БПЛА загорелись склады, заявили власти. В Днепропетровской области повреждена АЗС. В Полтавской области зафиксированы удары по промышленным объектам, произошло частичное отключение электроэнергии. В Одесской области повреждена энергоинфраструктура.

08:58

ВСУ более 80 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки. В результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

08:35

Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА противника в Запорожской области

08:20

❗️Ночная атака беспилотников ВСУ на Россию стала самой массированной за год, пишет ТАСС на основе данных Минобороны России.

08:05

Над регионами РФ за ночь сбили 660 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны

08:00

Сегодня 1584-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!