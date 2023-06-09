Где акулы нападают на людей

Гибель от нападения акулы – страшная, но при этом одна из наименее вероятных смертей. По статистике, за последние пять лет от зубов морских хищников погибло 64 человека. Для сравнения: только в прибрежных районах США ежегодно от ударов молний умирает около 40 человек.

Вероятность попасть в челюсти акулы на курорте в несколько раз ниже, чем погибнуть от природного электрического разряда. Но массовая культура, особенно кинематограф, создала в человеческом восприятии настоящую фобию акул. Тем более, только 10% нападений акул на человека заканчивается смертельным исходом.

Наиболее опасной считается большая белая акула: с 2018 года этот вид более 60 раз нападал на человека. При этом ученые утверждают, что в подавляющем большинстве случаев акулы кусают людей не из-за агрессии или желания съесть, а из простого любопытства. Поскольку у этих рыб нет других способов сенсорного контакта с объектом, то укусы эти – исследовательские. И почти всегда после такого «знакомства» акула уплывает.