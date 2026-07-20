«Упала эффективность БПЛА». Путину доложили о взятии под контроль трассы, снабжающей Крым

Вооруженные силы России взяли под полный контроль трассу «Новороссия», обеспечивающую снабжение Крыма, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам главы региона, эффективность беспилотников ВСУ «значительно упала». Основными мишенями для ударов на трассе становились гражданские фуры и бензовозы — на фоне этих атак в Крыму была приостановлена продажа топлива физическим лицам.

Российские войска взяли под контроль трассу федерального значения «Новороссия» (Р-280), которая обеспечивает снабжение Крымского полуострова, сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

« Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем , и могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», — сказал он.

Балицкий обратил внимание, что системы, которые применяются для защиты от БПЛА, все время совершенствуются. По его словам, Вооруженные силы России применяют «новые способы» и «новые средства». Трасса находится под «особым контролем», добавил губернатор.

«Хорошо», — отреагировал Путин.

Трасса Р-280 — часть сухопутного коридора в Крым. Она проходит вдоль побережья Азовского моря через Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую народную республику (ДНР) и Крым. Дорога соединяет Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Читайте также Телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия» 18 июля 2026, 17:00

«Основные мишени — фуры и бензовозы»

Украинская армия нарастила число ударов по транспортной инфраструктуре на трассе «Новороссия» и гражданским автомобиля с конца мая текущего года. В частности, ВСУ применяли «комплексную систему дистанционного минирования», а также беспилотники Hornet. В результате одного из ударов пострадал министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подчеркивал, что Киев намерен создать условия, которые сделают «крайне сложным» использовать подъездные пути в Крым. А экс-глава министерства обороны Украины Михаил Федоров прямо заявлял о планах превратить Крым в «остров» .

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС сообщил, что ВСУ с помощью массированных ударов БПЛА по трассе «Новороссия» пытались заблокировать поставки топлива и транспортировку гражданских грузов. На фоне этих атак в Крыму приостановили продажу топлива физическим лицам.

«Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее пяти целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских большегрузов»,

— рассказал он.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также заявил, что ВСУ «регулярно бьют по дорогам, мостам и транспортным узлам, чтобы осложнить связь Крыма с материковой частью России».

« Но говорить о том, что противнику удалось «отрезать» Крым, сделать его «островом», нельзя . Логистика работает с учетом оперативной обстановки», — подчеркнул глава региона.

Сальдо рассказал, что профильные службы постоянно отслеживают состояние дорог, мостов и подъездных маршрутов, и там, где требуется, оперативно проводятся ремонтные и восстановительные работы, а также принимаются дополнительные меры безопасности.

« Конечно, обстановка непростая . Враг пытается создать людям неудобства, посеять тревогу, ударить по гражданской логистике. Но Херсонская область остается связующим маршрутом с Крымом, и эта работа продолжается каждый день», — сказал он.

Кроме того, 12 июня Сальдо сообщил, что на трассе «Новороссия» была активизирована работа по нейтрализации беспилотников ВСУ. По его словам, российские боевые БПЛА приступили к патрулированию дорог и начали помогать ликвидировать дроны противника, пытающиеся атаковать гражданский транспорт.