«Бить по одной точке». Эффективна ли тактика «обмена ударами» между Россией и Украиной

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, причем интенсивность их возрастает с каждым днем. Однако и противник отвечает, причем активность налетов ВСУ ощутимо не снижается. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, как складывается обстановка в ходе обмена ударами средств воздушного нападения обеих сторон конфликта.

Ночью 20 июля ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Удары высокоточным оружием были нанесены по порту Одесса и резервуарам с горюче-смазочными материалами.

В ходе предшествующих ударов поражались транспортная инфраструктура Украины, логистические центры, предприятия ВПК по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. В частности, ракетно-авиационные удары и удары БЛА наносились в последнее время по военным объектам в районах Черноморска, Одессы, Харькова, Сум, Николаева, Запорожья.

По данным военного ведомства России, в Киеве 19 июля поражены:

— киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс») и предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), осуществляющие производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 (проект «Клон»);

— производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» имени С. П. Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»;

— ООО «Оаклайн» Киев, производящее комплектующие для БЛА большой дальности типа «Дипстрайк», детали из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранящее БЛА;

— киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

Казалось бы, после таких ударов в атаках ВСУ по территории России должна наступить как минимум продолжительная пауза . У противника все разбито, разгромлено и развалины предприятий ВПК Украины заволокло густым дымом, а сам неприятель ошеломлен, дезорганизован и находится в состоянии прострации.

Отчасти так и есть. Как пишет Daily Express, президент Украины Владимир Зеленский был в «отчаянии» и умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем ПВО после массированной атаки на Киев.

«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — говорится в статье.

Однако только этой ночью ВСУ нанесли массированный удар БЛА по Московскому региону. С 20:30 до 5:00 в направлении столицы и области летели более 400 беспилотников. Беспилотная опасность, помимо Московского региона, объявлялась в Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Вологодской, Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской, Тульской областях.

История и эффективность

Цели российских ударов по объектам на территории Украины в целом заключаются в снижении эффективности (прекращении) ударов средств воздушного нападения ВСУ по России и принуждению военно-политического руководства Украины к заключению мирных договоренностей на условиях Кремля.

Однако пока, несмотря на все «отчаяние», о котором пишут СМИ, президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует каких-либо намерений к завершению военных действий, а удары Вооруженных сил России на данном этапе пока не привели к заметному снижению интенсивности налетов украинских БЛА на Россию.

Да и в самом деле — места сборки дронов на Украине максимально рассредоточены, частью они находятся в заглубленных сооружениях, сборка БЛА осуществляется на площадках общей численностью в несколько сот единиц, комплектующие для БЛА ВСУ в основном поступают от стран-партнеров и вывести из строя в полном объеме этот сегмент украинского ВПК одними воздушными ударами крайне затруднительно по чисто объективным причинам.

Дым над Киевом, 19 июля 2026 года Thomas Peter/Reuters

Да и с точки зрения военной истории обмены только ударами средств воздушного нападения крайне редко приводят к каким-либо значительным военно-политическим результатам. Бомбардировки Люфтваффе территории Соединенного Королевства в ходе Второй мировой войны привели только к сплочению населения Британии вокруг фигуры Уинстона Черчилля.

В свою очередь, Великобритания и США придавали огромное значение стратегическим бомбардировкам Германии в период Второй мировой войны. Однако удары по военно-промышленными объектами Рейха не принесли ожидаемых результатов. Нельзя сказать, чтобы усилия США и Британии вовсе не увенчались какими-либо значимыми успехами. Но в целом-то в Лондоне и Вашингтоне ожидали совершенно другого. Ни к чему не привела «война городов» между Ираном и Ираком в 1984-88 годах.

Что делать?

С целью победоносного завершения военной операции необходимы, скорее всего, следующие шаги.

Во-первых, интенсивность ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам на территории Украины должна быть резко увеличена. Причем поражению должны подвергаться цели, имеющие не только сугубо военное, но и морально-психологическое значение для самых широких слоев населения Украины.

Во-вторых, значительное внимание руководству Вооруженных сил следует, возможно, уделить сосредоточению применения средств поражения. То есть не рассредоточивать удары, а прицельно и в течение длительного времени бить по какой-нибудь одной узловой точке. К примеру, по объектам генерации и передаче электроэнергии. Или же по пунктам высших звеньев политического и военного управления Украины.

И в-третьих, не менее главный шаг — успешные наступательные действия группировок Сухопутных войск. Именно они способны самым радикальным образом повлиять на позицию украинского руководства в вопросах заключения мира.

А в целом российская армия наступает на всех оперативных направлениях и продолжает брать под контроль территории Донбасса и Новороссии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).