Парад сильнейших: закономерно ли ФИФА раздала награды лучшим игрокам ЧМ-2026

Вид на стадион после победы Испании на чемпионате мира в Нью-Джерси, 19 июля 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике завершился триумфом сборной Испании — «Красная фурия» обыграла в финале Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в экстра-тайме и завоевала второй титул в истории. По итогам турнира Международная федерация футбола (ФИФА) вручила представителям чемпионской сборной три главных индивидуальных приза — «Золотой мяч», «Золотую перчатку» и награду лучшему молодому игроку мундиаля. «Газета.Ru» — о том, кому и за что достались личные трофеи ЧМ-2026.

«Золотой мяч» (лучший игрок турнира) — Родри (Испания)

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании был настоящим мотором и мозгом чемпионской команды. Сумев восстановиться от тяжелейшей травмы — разрыва передней крестообазной связки, он набирал по ходу завершения клубного сезона форму и через матчи в Премьер-лиге готовился к мундиалю. Еще в прошлом году Пеп Гвардиола, тренировавший Родри в Англии, заявил, что его игрок выйдет на пик физической активности к лету 2026 года, в чем оказался совершенно прав.

На ЧМ-2026 Родри стал воплощением идеального опорника: его точность передач оказалась выше 92%, а перехваты, отборы и лидерство в раздевалке помогло команде по ходу турнира пропустить лишь один мяч. Родри выигрывал ключевые эпизоды в центре поля, стабильно показывая высочайший уровень понимания игры, и своевременно отдавал передачи вперед, где более молодые игроки «Ла Фурии Роха» делали свое дело.

Полузащитник сборной Испании Родри целует кубок во время церемонии награждения Dylan Martinez/Reuters

Наверняка, если бы исход финала оказался другим, этот приз получил бы Лионель Месси. 39-летний капитан «альбиселесте» с восемью голами стал вторым в списке бомбардиров ЧМ-2026, однако в решающей игре оказался лишь бледной тенью самого себя, не сумев ни разу даже пробить по воротам испанской сборной. При этом мнение, что даже несмотря на это Месси заслуживал «Золотого мяча», остается популярным не только в среде аргентинских фанатов — доминирующая роль Лионеля в сборной Аргентины была настолько велика, что без него они вряд ли бы смогли пройти так далеко по турнирной сетке.

Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2026 REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Вопросов по данной номинации быть не может, эта награда — единственная, имеющая четкие и вполне конкретные критерии присвоения. Мбаппе на ЧМ-2026 наколотил десять голов — этот выдающийся результат стал во многом возможен благодаря матчу за третье место, который уже долгие годы считается проходным и ненужным, где Франция уступила Англии (4:6). Мбаппе впервые в карьере остался без медали мирового первенства, однако все же не остался без награды, выиграв «Золотую бутсу» второй раз подряд (после 2022 года) и став лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Килиан Мбаппе во время матча Франция — Англия Paul Childs/Reuters

С результатом в 22 мяча 27-летний Мбаппе как минимум на ближайшие четыре года остается в лидерах этого списка.

«Золотая перчатка» (лучший вратарь) — Унаи Симон (Испания)

Голкипер «Атлетико» провел уверенный турнир, пропустив лишь раз — пробить испанские ворота в четвертьфинале смогла сборная Бельгии. При этом ярких спасений или хайлайтов, где весь мир смог бы насладиться вратарской работой Симона, не было — мяч в большинстве своем попросту не доходил до него! Защитники и полузащитники сборной Испании довели уровень контроля мяча до такой степени, что временами Симон мог бы отправляться на прогулку прямо по ходу игры, отдыхая где-нибудь на фудкорте и поедая американские хот-доги.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон празднует получение награды «Золотая перчатка» Kai Pfaffenbach/Reuters

Самым запоминающимся вратарем ЧМ-2026 стал Возинья — 40-летний футболист сборной Кабо-Верде, не выбиравшийся из вторых лиг различных европейских стран, смог благодаря фантастическим усилиям не только раскачать свои социальные сети (первая волна популярности накатила на него как раз после 0:0 с Испанией в первом туре), но и вытащить свою сборную в плей-офф, где его команду остановили как раз... аргентинцы! Причем сделав это с невероятным трудом, добыв победу только в экстра-тайме.

Мнение экспертов ФИФА логично — вряд ли лучшим в любой номинации можно признать игрока, чья сборная слетела в 1/16 финала, однако назвать бесспорным лидерство Симона в заочном споре с другими вратарями нельзя.

Лучший молодой игрок — Пау Кубарси (Испания, 19 лет)

Кубарси в свои 19 лет выглядел как многоопытный центральный защитник: его спокойствие, позиционная игра и умение через пас начинать атаки своей сборной стали во многом определяющими. За этот приз Пау соревновался лишь с Ламином Ямалем — два воспитанника «Ла Масии», академии каталонской «Барселоны», уже не первый год доминируют на внутренней арене, а теперь добрались и до главной сцены мирового футбола.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль празднует победу на чемпионате мира Carlos Barria/Reuters

Ямаль был крайне полезен за счет своего дриблинга — тренерам соперников приходилось применять против него персональную опеку, чтобы лишить свободного пространства, которое Ямаль так любит. Это сработало на пользу команде, однако личная статистика молодого вингера от этого явно пострадала — всего одно результативное действие вряд ли можно записать как аргумент в пользу присвоения индивидуальной награды.

Хотя вряд ли он об этом хоть на секунду сожалеет.