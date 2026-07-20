«Он в отчаянии»: Зеленский попросил Запад увеличить поставки ракет после ударов по Киеву

На фоне массированных ударов по критической инфраструктуре Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно нарастить поставки ЗРК Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Сколько дополнительных комплексов необходимо Киеву и почему лицензия на производство ракет не поможет быстро решить проблему — в материале «Газеты.Ru».

Последняя серия ракетных ударов по административным и военным объектам в Киеве привела к критическому истощению запасов украинской ПВО.

«В то время как столица горела, он (Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — отмечается в материале.

По последним заявлениям Владимира Зеленского, минимальная потребность Украины составляет семь дополнительных систем Patriot или европейских SAMP/T для защиты ключевых городов. В долгосрочной перспективе Киев рассчитывает заключить контракт на 25 систем Patriot.

Кроме того, президент Украины заявил, что на предстоящий зимний период стране необходим пакет из 300 ракет-перехватчиков Patriot — примерно по 100 ракет в месяц. По оценке Reuters, сейчас Украина располагает шестью-семью батареями Patriot , при этом Киев неоднократно заявлял о дефиците ракет-перехватчиков для этих комплексов.

Инициатива Трампа: вместо ракет — лицензия

Вместо прямой отгрузки дефицитных ракет из арсеналов армии США президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре выдвинул альтернативное предложение. Вашингтон выразил готовность передать Украине лицензию на самостоятельное производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на украинской территории.

«Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто, правда? Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно. Производите их сами», — заявил Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским.

Украинская сторона заявила, что при участии американских инженеров планирует развернуть производственные мощности и выпустить первые собственные ракеты уже к концу 2026 года. Однако западные СМИ и опрошенные ими эксперты считают такие сроки малореалистичными.

Опыт Германии и Японии: производственные барьеры

Как пишет The New York Times, до получения Украиной лицензии на производство ракет Patriot аналогичные разрешения от США получили только Германия и Япония.

Авторы материала отмечают, что ни одна из этих стран не смогла быстро развернуть выпуск ракет . В частности, немецкий завод, строительство которого было одобрено Вашингтоном в 2022 году, к настоящему времени еще не выпустил ни одной ракеты Patriot. По оценке издания, это показывает, насколько сложным и длительным является перенос производства американских вооружений за рубеж даже после получения лицензии.

По данным NYT, для организации выпуска Patriot необходимо создать производственную цепочку примерно из двух десятков лицензированных поставщиков. При этом Германии помог уже накопленный опыт обслуживания американских комплексов Patriot, тогда как Украине, как отмечает газета, придется начинать практически с нуля.

Дефицит критических компонентов

По данным The Wall Street Journal, даже в случае получения лицензии Украина столкнется с теми же ограничениями производственной цепочки, что и сами США.

Издание отмечает, что узким местом остается выпуск твердотопливных ракетных двигателей. Как заявил газете один из американских чиновников, производство таких двигателей в США уже испытывает серьезную нагрузку . Кроме того, единственный американский производитель перхлората аммония — ключевого компонента твердотопливных двигателей — работает на пределе своих возможностей.

Старший научный сотрудник Center for a New American Security Джонатан Ру заявил, что лицензия сама по себе поможет решить проблему. По его словам, ключевой проблемой остается способность всей цепочки поставщиков обеспечить выпуск необходимых компонентов. Ру отметил, что речь идет не только о Lockheed Martin, но и о поставщиках второго и третьего уровней, а также о дефиците критически важных химических веществ.

Сложность масштабирования производства

По оценке Bloomberg, организация выпуска ракет Patriot в Украине станет долгосрочным проектом даже в случае получения лицензии от США.

Руководитель отдела оборонной экономики Bloomberg Economics Бекка Вассер заявила, что создание ракеты Patriot занимает годы, поэтому украинское производство не сможет удовлетворить потребности ближайшего времени . По ее словам, быстрое развертывание выпуска также осложняется жестким американским контролем над технологиями.

Bloomberg отмечает, что дополнительные сложности создают уже перегруженные цепочки поставок, необходимость закупки специализированного оборудования, подготовки персонала и формирования новой сети поставщиков. Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Гриеко подчеркнула, что даже после строительства завода Украине потребуется создать собственную цепочку поставщиков, что станет серьезным вызовом для оборонной промышленности.

Есть ли альтернатива Patriot?

Зеленский заявил, что Киеву необходим «план Б» на случай, если производство американских ракет Patriot не позволит быстро закрыть потребности страны в противоракетной обороне.

«Единственный правильный вариант — это альтернатива PAC-3», — сказал Зеленский.

По его словам, европейские союзники, участвующие в проекте противоракетной обороны Freya, который координирует украинская компания Fire Point, в ближайшее время должны провести встречу во Франции.

Как отмечает Reuters, Fire Point ведет переговоры с европейскими компаниями о поставках радаров, систем передачи данных и головок самонаведения для интеграции с существующими ракетными технологиями. Компания рассчитывает разработать более дешевую альтернативу Patriot до конца года.

Британский военный аналитик Джек Уотлинг назвал проект Freya рискованным, однако отметил, что в случае успеха его потенциал будет значительным. По его словам, еще одной возможной альтернативой может стать европейская система SAMP/T NG, разработанная компанией Eurosam (совместное предприятие MBDA и Thales). По оценке Уотлинга, для выполнения задач противоракетной обороны ей потребуется лишь дополнительная техническая доработка и калибровка радара.