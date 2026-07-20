Энди Бернем — новый британский премьер. Чем он известен и как стал «Королем Севера»

Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернем — харизматичный политик и бывший мэр Большого Манчестера. Во главе правительства он сменил Кира Стармера, объявившего об отставке в конце июня. Кто такой Эндрю Бернем, почему его называют «Королем Севера» и изменится ли при нем политика Лондона в отношении России — в материале «Газеты.Ru».

Новым главой правительства Великобритании стал бывший мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем. Он получил мандат на формирование кабинета министров от короля Карла III.

То, что Бернем станет новым премьером, стало окончательно понятно в конце прошлой недели, когда он был утвержден лидером правящей Лейбористской партии. В борьбе за этот пост у экс-мэра не было конкурентов. Его кандидатуру поддержали 379 из 403 депутатов-лейбористов из палаты общин — более 90% фракции.

Перед назначением Бернем, которого называют «Королем Севера», обещал стать «лидером для севера, юга, востока и запада». После вступления в должность он говорил о необходимости проведения внутренних реформ в разных сферах, однако не касался темы внешней политики.

На должности премьер-министра Бернем сменил Кира Стармера, отставку которого сегодня принял король. О своем уходе Стармер объявил 22 июня после неудачных для лейбористов местных выборов, на которых партия понесла серьезные потери, уступив значительную часть голосов популистской Reform UK.

Энди Бернем на довыборах в Мейкерфилде, 18 июня 2026 года Jon Super/AP

В отношениях с Россией Бернем, судя по всему, продолжит политику Стармера. Он последовательно придерживается жесткой позиции: еще в 2014 году выступил против присоединения Крыма, в 2018-м призывал лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу, а после начала конфликта на Украине неизменно поддерживал Киев.

При этом The New York Times называет Бернема «харизматичным северянином, излучающим непринужденный оптимизм», отмечая, что по стилю и манере общения он является полной противоположностью Стармеру.

Кто такой Эндрю Бернем

Эндрю Мюррей Бернем родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля в строгой католической семье с ирландскими корнями. Отец будущего политика Кеннет Рой Бернем работал инженером, мать Эйлин Мари Бернем — администратором в больнице.

Помимо Энди, в семье росли два сына. Все они учились в католической школе. Эйлин Мари Бернем рассказывала Daily Mirror, что мальчики помогали при алтаре в местной церкви, но дрались и хулиганили. По ее словам, больше всего доставалось Энди, и он останавливался и шел делать домашнее задание. Позже его братья стали преподавателями, а затем директорами католических школ.

Политические взгляды Бернема начали формироваться еще в детстве. Он вспоминал, что все началось во время поездки с отцом в зоопарк.

«Мои социалистические взгляды сформировались очень рано — еще в девять лет. Я хорошо помню поездку в Честерский зоопарк вскоре после выборов 1979 года. На машине впереди была наклейка: «Не вините меня, я голосовал за лейбористов». Я спросил у отца, что это значит, и он ответил: «Ну, есть такая женщина по имени Мэгги…» — рассказывал Бернем изданию Independent. Мэгги — Маргарет Тэтчер, победа которой в 1979 году стала для Великобритании началом многолетней эпохи консервативных реформ

Энди Бернем, 2008 год ZUMA Press/Global Look Press

Когда сверстники на тот момент 15-летнего Эндрю Бернема увлекались музыкой и футболом, он вступил в Лейбористскую партию. Этот период в жизни будущий политик называл «очень важным». Большое влияние на подростка тогда оказал Нил Киннок, лидер лейбористов в 1983–1992 годах.

Родители убедили Эндрю, демонстрирующего успехи в учебе, поступить в Кембриджский университет, хоть он и не был уверен в своих силах. Тем не менее, Бернема приняли в учебное заведение. В 1988-м он окончил Фицуильям-колледж Кембриджа по специальности «английская филология». Позже он говорил, что не совсем комфортно себя чувствовал в Кембридже, будучи парнем из простой семьи.

Политическая карьера Бернема

Карьера Бернема началась с работы в профильных газетах Лондона — в столицу Великобритании он переехал после выпуска из колледжа. В его обязанности входило освещение тем, связанных с логистикой и перевозками. В 1990-х он занимал пост помощника члена Палаты общин от округа Далвич (юг Лондона) Тессы Джоуэлл, позже вступил в Профсоюз транспортных работников.

В 1998 году занял должность специального советника министра по делам культуры, СМИ и спорта Криса Смита. Спустя три года 31-летний Бернем был избран в Палату общин.

В правительстве Гордона Брауна в конце нулевых успел побывать министром культуры, СМИ и спорта, а затем и министром здравоохранения.

На этом посту он столкнулся с первым серьезным вызовом своей карьеры. В 2009 году, выступая на 20-летии трагедии на стадионе «Хиллсборо», где в давке погибли 97 болельщиков «Ливерпуля», Бернем был освистан фанатами, требовавшими справедливости.

«Это был день, который изменил все», — позже напишет он.

Давка на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинала Кубка Англии, 15 апреля 1989 года David Cannon/ Allsport/Getty Images

Полиция возложила ответственность на самих погибших, утверждая, что причина произошедшего — их агрессивное поведение и алкогольное опьянение. Бернем помог создать независимую комиссию по расследованию, которая в 2012 году установила, что болельщики не виноваты в случившемся. Когда данные расследования обнародовали, Бернем получил множество благодарственных писем от родственников жертв трагедии.

Бернем дважды баллотировался на пост лидера лейбористов — в 2010 году занял четвертое место, в 2015-м уступил Джереми Корбину.

После поражения лейбористов на выборах в 2010 году стал теневым министром здравоохранения, в 2010—2011-м был теневым министром образования, с 2011-го — вновь теневым министром здравоохранения теневые министры — представители оппозиции, которые «зеркально» контролируют работу каждого министра действующего правительства.

На посту мэра Манчестера: как Эндрю Бернем стал «Королем Севера»

В 2017 году Бернем неожиданно ушел из национальной политики, чтобы стать первым избираемым мэром Большого Манчестера — агломерации с населением около 3 млн человек. На этот пост он переизбирался дважды — в 2021 и 2024 годах.

Одним из главных успехов Бернема на должности мэра стала транспортная реформа Bee Network — в результате которой появилась первая полностью интегрированная система общественного транспорта в Великобритании вне Лондона. Общественный транспорт перешел под государственный контроль и был объединен под единым брендом (ярко-желтого цвета) с фиксированными тарифами. Это позволило увеличить пассажиропоток и сделало расписание более точным. Ярко-желтые автобусы стали визитной карточкой Манчестера и напоминанием о политическом влиянии Бернема.

Энди Бернем во время презентации транспортной сети Bee Network в Манчестере, 2021 год Keystone Press Agency/Global Look Press

Прозвище «Король Севера» из популярного сериала «Игра престолов» его носили представители дома Старков закрепилось за Эндрю в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда он открыто конфликтовал с тогдашним премьером Борисом Джонсоном по поводу локдаунов и финансовой поддержки северных регионов. За их противостоянием следила вся страна. По мнению Бернема, на тот момент северные города получали меньше помощи, чем Лондон, поэтому мэр требовал лучших условий для бизнеса и работников Большого Манчестера. Долгие переговоры привели к тому, что правительство Джонсона выделило Манчестеру около 60 млн футов.

При Бернеме экономика Большого Манчестера росла быстрее, чем в среднем по Великобритании. Сам он неоднократно приводил этот факт как доказательство эффективности выбранной модели регионального управления.

Свою политическую стратегию политик называл «манчестеризмом» — философией, основанной на «политике места». Согласно ей, интересы конкретного региона и его жителей выше указаний из партийных штаб-квартир в столице.

Несмотря на успехи на должности мэра, Бернем принял решение вернуться в национальную политику и после победы на довыборах в Палату общин от округа Мейкерфилд сложил полномочия.

Яркие цитаты Эндрю Бернема • «После 10 лет политической турбулентности после Brexit и 20 лет падения уровня жизни после финансового кризиса 2008 года Вестминстер не работал на людей. На самом деле он сломан, и в результате страна не там, где должна быть». • «Я предлагаю разорвать этот порочный круг: передать власть из Вестминстера, перестроить экономику в интересах обычных людей и добиться роста в каждом районе». • «Я собираюсь делать все по-другому. Я намерен порвать с подходом «больше того же самого», который привел нас сюда. Я собираюсь дать Великобритании необходимую ей перезагрузку»».

Личная жизнь Эндрю Бернема

Со своей будущей женой Мари-Франс (Фрэнки) ван Хил Бернем познакомился в 1989 году в Кембридже, где они вместе учились. Как вспоминал один из профессоров, она была «самой крутой девушкой в колледже», и когда они сошлись, «было некоторое удивление и чувство, что Энди выиграл джекпот».

Эндрю и Фрэнки поженились в 2000 году. У супругов родился сын Джимми и дочери Рози и Энни.

Энди Бернем с супругой Мари-Франс ван Хил и их дочерью Рози Jon Super/AP

В 2010 году генетический тест показал у жены политика есть мутации гена BRCA1, указывающие на высокий риск рака груди, от которого ранее умерли двое членов ее семьи. И Фрэнки решилась на двойную мастэктомию.

«Как бы трудно это ни было принять, это решение было освобождающим, а не удручающим, потому что оно сняло страх. Она сделала это, потому что видела, к каким ужасным последствиям привел рак груди у ее сестер и матери», — позже рассказывал Бернем Daily Mirror.

Хобби Эндрю Бернема Футбол. С детства болеет за «Эвертон». В 1984 году, после победы ливерпульского клуба над «Саутгемптоном», он вместе с фанатами выбежал на поле. На посту мэра он помог спасти клуб от банкротства. Диджеинг. Бернем любит диджейские батлы и крутит пластинки 1990-х. В своей первой программной речи после отставки Стармера он пошутил, что звучит как в те времена, когда он был диджеем в Манчестере. Пиво и пабы. Как и любой типичный англичанин, Бернем любит пиво. Во время пандемии он добивался открытия пабов, несмотря на ограничения.

Скандалы с участием Энди Бернема

На первый взгляд у Бернема практически идеальная репутация «народного» политика, которому благоволят СМИ, однако с его именем связано несколько значительных скандалов.

Самый серьезный удар по репутации Бернема — скандал с многомиллиардными государственными вливаниями в недвижимость Манчестера. Как глава Объединенного управления Большого Манчестера, он одобрил кредиты на сумму около 140 миллионов фунтов для компаний, аффилированных с девелопером Дэреном Уитакером. Истцы утверждали, что процедура выдачи средств была проведена с грубейшими нарушениями. Компания Уитакера подавала в городской совет одни отчеты (где проекты значились как «высокорисковые» для получения послаблений), а для получения госкредитов — другие (где те же проекты подавались как «низкорисковые» и потенциально сверхприбыльные). Власти Манчестера отвергли эти претензии, а в 2025 году суд встал на их сторону.

Сворачивание расследования по делам о сексуальной эксплуатации детей. Будучи младшим министром в МВД при Тони Блэре, Бернем входил в команду, которая, по мнению критиков, свернула операцию «Августа» — расследование полиции Большого Манчестера после гибели 15-летней Виктории Агоглии в 2003 году.