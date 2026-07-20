Дрон ударил по автобусу в Шебекино. Пять человек погибли, более 20 ранены

В результате атаки дрона ВСУ по автобусу погибли пять человек, 23 раненых

Атака беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино унесла жизни пяти человек, среди которых — несовершеннолетний. Еще 23 пассажира ранены, трое из них — в критическом состоянии. Это не первый случай атаки БПЛА на пассажирский транспорт в регионе за последние недели. Что известно об атаке и пострадавших — в материале «Газеты.Ru».

В Белгородской области 20 июля пассажирский автобус, следовавший по маршруту №109 «Белгород — Шебекино», подвергся атаке беспилотного летательного аппарата в городе Шебекино. Инцидент произошел около 12:00.

По данным врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в результате удара погибли пять человек — четыре женщины и один ребенок. Личности погибших устанавливаются. Ранения получили 23 человека, среди них — 17-летний подросток. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, их доставили в Шебекинскую районную больницу. После стабилизации состояния раненых переведут в медицинские учреждения Белгорода.

По информации из местных пабликов, беспилотник был оснащен поражающими элементами в виде мелких шариков. В социальных сетях распространяются предупреждения о сохранении воздушной угрозы в районе, пишет Baza.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев прокомментировал произошедшее:

«Сегодня в городе Шебекино беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате атаки погибли пятеро мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются. Это очередная трагедия как для родных и близких, так и для всех жителей области».

Нападение на рейсовый автобус в Шебекино — не первый случай атак беспилотников на пассажирский транспорт в Белгородской области.

19 июля 2026 года в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородского округа погиб мужчина, четверо пострадали, среди них 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них — в крайне тяжелом состоянии, у женщины диагностирована баротравма. Также повреждены три легковых автомобиля.

6 июля 2026 года на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон атаковал пассажирский автобус. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей — годовалая девочка и 10-летний мальчик, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Взрослые пострадавшие распределены по лечебным учреждениям.

Помимо атак на автобусы, беспилотники регулярно наносят удары по гражданским автомобилям и объектам инфраструктуры. 20 июля в селе Красная Поляна Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль — мужчина получил осколочные ранения рук и ног. В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту, мужчина получил рваную рану.

За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, 13 муниципалитетов региона подверглись атакам. Повреждения получили жилые дома, социальные объекты, грузовые и легковые автомобили в Белгороде, Грайвороне, поселке Красная Яруга и других населенных пунктах.