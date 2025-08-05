Опубликован гид по эффективному участию в ВЭФ-2025

Фонд Росконгресс подготовил специальный гид по эффективному участию в десятом, юбилейном Восточном экономическом форуме «ВЭФ-2025: инструкция по применению». Документ будет полезен руководителям компаний и департаментов, PR-специалистам, маркетологам и другим участникам при подготовке к работе на Форуме. Он размещен на официальном сайте ВЭФ в разделе «Условия участия».

Гид включает конкретные рекомендации по деловым коммуникациям, которые помогут использовать участие в ВЭФ-2025 с максимальной выгодой, увеличить количество полезных контактов и превратить работу на Форуме в инструмент для продвижения бизнеса. Документ содержит практические советы по решению организационных вопросов, навигации на площадке Форума, работе со СМИ и нетворкингу. Путеводитель призван структурировать работу до, во время и после ВЭФ-2025.

«Фонд Росконгресс постоянно повышает качество услуг для участников мероприятий и уделяет особое внимание обратной связи. Гид к Петербургскому международному экономическому форуму – 2025 собрал множество положительных отзывов наших гостей, поэтому мы решили подготовить аналогичную памятку и для ВЭФ. Она облегчит жизнь участникам, поможет разобраться в программе юбилейного Форума во Владивостоке и откроет доступ к множеству возможностей площадки. Убежден, что и частые гости ВЭФ воспользуются новым гидом для планирования своей деятельности, налаживания контактов и эффективного решения бизнес-задач», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс – активно работает над тем, чтобы участие в Форуме было максимально продуктивным. Для удобства создан Единый личный кабинет (ЕЛК) – с помощью сервиса можно забронировать авиабилеты, назначить встречу, управлять регистрацией и получить доступ ко всем остальным услугам.

Среди них – «Ежедневник», который помогает запланировать переговоры с участниками Форума, и B2B-сервис «Кооперация МСП», направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства: он объединяет российские и иностранные компании с целью развития бизнес-сотрудничества, производственной кооперации, привлечения инвестиций и обмена технологиями.

Кроме того, для участников мероприятий Фонда Росконгресс доступно мобильное приложение Roscongress – единая информационно-коммуникационная площадка и сервисная платформа со всеми актуальными данными по форумам, трансляциями сессий, картой площадок, статусом готовности беджа и возможностью обмена контактами с другими участниками.

Х Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».