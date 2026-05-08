День Победы — 2026: 90+ открыток и поздравлений с праздником

9 мая в России отмечают один из самых важных праздников в истории страны — День Победы в Великой Отечественной войне. Для многих семей это повод вспомнить невероятный подвиг предков, почтить память героев, а также поблагодарить ветеранов войны и тружеников тыла за их стойкость и мужество. К празднику «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и пожелания, которые можно отправить родным и близким людям, а также разместить в соцсетях.

Красивые и торжественные открытки ко Дню Победы 9 мая

Праздничные открытки — простой способ превратить официальный праздник в личную историю, наполняя 9 Мая особым теплом и смыслом. Открыткой можно поздравить родственников и друзей, выразить благодарность всем, кто пережил войну и внес свой вклад в Победу. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон, планшет или компьютер, и отправьте в любом удобном мессенджере. Или опубликуйте в социальных сетях: так вы напомните о важном празднике друзьям и коллегам.

Яркие и красочные открытки ко Дню Победы 9 мая

Красочные и яркие открытки к этому дню призваны подчеркнуть светлую сторону праздника — радость победы, надежду на будущее и вечное цветение весны.

Открытки ко Дню Победы 9 мая в советском стиле

Чтобы соблюсти традиции праздника, выбирайте ретро-открытки. Они понравятся любителям советской эстетики, а более старшему поколению напомнят о молодости и юности.

Открытки ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы 9 мая

Поздравьте ветеранов, тружеников тыла с праздником, ведь именно им мы обязаны тем, что имеем сейчас. Если ветеран не пользуется социальными сетями, но открытка вам приглянулась, распечатайте ее и преподнесите вместе с подарком.

Открытки ко Дню Победы 9 мая с гвоздиками и тюльпанами

Незаменимый атрибут праздника поможет вам соблюсти традиции. Именно красная гвоздика — символ Победы, который напоминает о мужестве, героизме солдат и о погибших в Великой Отечественной войне.

Открытки солдату ко Дню Победы 9 мая

Сегодня у многих людей есть близкие, кто находится на передовой. Обязательно поздравьте военнослужащих с праздником и напомните, как много они делают для защиты Родины.

Поздравления для родственников

* Поздравляю с великим праздником, с Днем Победы! Спасибо нашим дедушкам и бабушкам и всем, кто подарил нам мирное небо и спокойную жизнь. Желаю здоровья, счастья, тепла и частых встреч за семейным столом!

* Никто не забыт и ничто не забыто! В День Победы давай вспомним наших родных, кто сражался на фронте, терпел лишения в тылу, растил детей, несмотря на страшное время. Благодаря им мы появились на свет. Спасибо поколению победителей за мужество и мир для наших детей! Пусть в наших домах всегда царят любовь, благополучие и радость!

* Поздравляю с Днем Победы! Страшно представить, что пережили наши предки в те страшные годы и какой ценой досталась нам Победа. Вечная им память и благодарность в наших сердцах!

* С Днем Победы — великим светлым праздником! Спасибо нашим дедам за возможность жить под мирным небом, а бабушкам — за терпение, доброту и любовь! Вспомним их всех сегодня!

* С весной пришел День Победы, поздравляю с великим праздником! Спасибо нашим предкам за стойкость и подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Желаю вам мирного неба, семейного тепла и долгих счастливых лет!

* Великая Победа, великий день! Спасибо всем, кто приближал Победу ценой собственной жизни! Пусть в нашем доме всегда будут мир, достаток и любовь!

* День Победы — праздник грустный и радостный одновременно, очень щемящий и родной. Давайте с благодарностью вспомним сегодня наших дедушек и бабушек, еще раз расскажем о них детям и внукам, достанем семейные альбомы и реликвии. Вечная память нашим героям и низкий им поклон!

* С праздником, с Днем Победы! Спасибо тем, кто защитил Родину и подарил нам мирное будущее. Пусть каждый день будет наполнен теплом, заботой и радостью во имя подвига предков!

* Помним, гордимся, с Днем Победы! В праздник поблагодарим наших ветеранов и тружеников тыла за их бессмертный подвиг! Желаю всем благополучия, мира и светлых надежд!

* Великий праздник — День Победы! Спасибо дедушкам за мужество, которое стало примером для всех поколений! Пусть здоровье будет крепким, а сердце — спокойным и счастливым!

* Родные! В День Победы хочу вспомнить о наших дорогих дедушках и бабушках, кто сражался за Родину и мирное будущее. Спасибо им и низкий поклон от нас! Желаю вам счастья, добрых улыбок и семейного уюта!

* За Родину, с Днем Победы всех! Спасибо нашим предкам за силу духа и героизм, благодаря которым мы живем под мирным небом!

* С Днем Победы! Спасибо нашим дедам за мир, за стойкость и за подвиг, которые невозможно забыть. Желаю благополучия, крепкого здоровья и душевного света!

* С Днем Победы, вечная память нашим родным, павшим в боях! Они — герои, которые ценой жизни защитили родную землю! Пусть в наших домах и семьях всегда царят счастье, взаимопонимание, мир и память об их подвиге!

* Родные, неба мирного от всей души желаю, чтоб никогда войны не пробил час! Спасибо нашим предкам за возможность жить, любить и растить детей в мире! Пусть каждый день приносит радость и спокойствие!

Поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны

* Поздравляю с Днем Победы! Спасибо вам за великий подвиг, за мужество и стойкость в то страшное время, когда судьба Родины была в ваших руках! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и заботы близких!

* Великая победа, великий день! Низкий поклон вам за то, что вы прошли через боль, голод, потери и ужасы войны ради будущих поколений. Пусть рядом всегда будут любовь, уважение и душевное тепло!

* 9 Мая — великий праздник, никто не забыт и ничто не забыто! Спасибо вам за мирное небо и возможность жить свободно. Желаю здоровья, спокойствия и светлой радости в сердце!

* День Победы — это вечная для нас память! Спасибо за вашу отвагу, за каждый день борьбы и за Победу, добытую невероятной ценой! Пусть каждый новый день приносит вам внимание, заботу и радость!

* С Днем Победы! Спасибо вам, наши дорогие, за то, что в страшные годы войны вы сохранили силу духа и веру в Победу. Желаю вам мира, душевного тепла и уважения окружающих!

* С великим праздником, с Днем Победы! Благодарим вас за бессмертный подвиг и героизм, который навсегда останется примером для потомков. Пусть здоровье будет крепким, а дом наполнен любовью и заботой!

* Помним, гордимся, с Днем Победы! Спасибо вам за спасенную страну и за возможность жить под мирным небом!

* Пришла весна, опять цветет земля, и мы снова отмечаем День Победы! Спасибо вам за стойкость, мужество, героизм в страшные годы войны, за то, что выжили и победили! Пусть рядом всегда будут родные люди, а вас окружают любовь, тепло и внимание!

* Спасибо деду за Победу! Спасибо за силу, стойкость и веру, которые помогли победить страшного врага. Желаю здоровья и мирных спокойных дней!

* С Днем Победы, наши дорогие! Спасибо вам за подвиг, который невозможно измерить словами. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой, любовью и благодарностью потомков!

Поздравления для участников СВО и военнослужащих

* С великим праздником, с Днем Победы! Спасибо вам за мужество, силу и защиту нашей страны сегодня! Желаю крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба над головой!

* За Родину, с Днем Победы! Спасибо за вашу стойкость, силу духа и верность долгу! Пусть вас всегда ждут дома с любовью, а судьба хранит от бед!

* 9 Мая мы помним, мы гордимся! Спасибо вам за смелость и за то, что продолжаете традиции защитников Отечества!

* Великая Победа, великий день! Спасибо вам за стойкость и готовность защищать Родину! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а дома ждут тепло и родные люди!

* День Победы — это вечная для нас память! Спасибо вам за службу и за верность своей стране! Желаю здоровья, силы духа и скорого возвращения!

* С Днем Победы! Спасибо за ваш труд, мужество и защиту мирных людей! Пусть каждый день приближает встречу с близкими!

* С весной приходит День Победы! Спасибо вам за отвагу и преданность Родине! Желаю стойкости, удачи и мирного неба!

* Помним, гордимся, с Днем Победы! Спасибо вам за силу характера и самоотверженность! Пусть с вами всегда будут поддержка, вера и любовь ваших близких!

* С Днем Победы! Спасибо за службу и мужество в непростое время! Желаю здоровья, выдержки и благополучия!

* С Днем Победы! Спасибо вам за защиту страны и мирных жителей! Пусть судьба хранит вас, а дома всегда ждут родные!

* С праздником! Спасибо вам за верность долгу и силу духа! Желаю скорейшего возвращения домой!

* С Днем Победы! Спасибо вам за смелость и службу Родине. Пусть впереди будут только счастливые дни и мир!

* С праздником Великой Победы! Спасибо вам за готовность стоять на защите своей страны. Желаю сил, здоровья и поддержки близких!

* Поздравляю с Днем Победы тех, кто сегодня продолжает защищать Родину. Спасибо вам за мужество и отвагу! Пусть вам во всем сопутствует удача и вера в лучшее!

* Спасибо деду за Победу — и спасибо вам за защиту Отечества сегодня! Желаю стойкости, мира, надежных товарищей рядом и скорой встречи с семьей!

Поздравления для друзей, знакомых и коллег

* С великим праздником, с Днем Победы! Спасибо героям за отвагу и стойкость, за возможность жить под мирным небом! Желаю счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

* Помним и гордимся, с Днем Победы! Спасибо нашим героям за силу и мужество! Желаю счастья, благополучия и душевного тепла!

* День Победы — это вечная для нас память! Спасибо ветеранам за возможность жить и растить детей под мирным небом! Пусть все складывается удачно, а рядом будут близкие люди!

* С годовщиной Великой Победы!! Благодарим героев за мирную жизнь и свободу. Желаю всем здоровья, успехов и спокойствия!

* Поздравляю с Днем Победы! Вспомним сегодня поколение победителей и все, что им пришлось пережить. Будем такими же стойкими и мужественными, верными своему долгу и Родине, как они, достойными внуками и правнуками наших героев!

* День Победы — это величайший праздник в истории нашей страны. Благодарим воинов за стойкость и героизм! Желаю всем здоровья, успехов и семейного тепла!

* В День Победы хочу сказать спасибо героям за мирное небо над головой! Желаю всем стабильности, счастья и больших свершений, достойных памяти наших предков!

* Помним, гордимся, с Днем Победы! Спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и трудиться под мирным небом!

* В День Победы хочу поблагодарить ветеранов за их мужество и подвиг! Давайте вспомним сегодня наших родных, кто пережил войну и приближал Победу! Вечная им слава!

* В этот праздник хочу пожелать всем мирного неба над головой и семейного счастья! С Днем Победы!

* 9 мая мы все вспоминаем День Победы! Давайте сделаем все, чтобы подвиг наших предков, советских солдат, не был забыт, а наши свершения были достойным продолжением их дел!

День Победы: история и суть праздника

9 мая в России ежегодно вспоминают события 1945 года. Накануне, 8 мая в 22:43 по местному времени в Берлине завершилась церемония подписания договора о безоговорочной капитуляции Германии.

В Москве в это время было на два часа больше, но россияне не спали — ждали официального сообщения по радио об окончании страшной войны. В 2:10 диктор Юрий Левитан объявил о безоговорочной капитуляции Германии, и толпы людей хлынули на улицу. Празднования продолжались весь день, и вечером 9 мая 1945 года прозвучал салют из 30 артиллерийских залпов.

Важно отметить, что 9 Мая считалось выходным днем только в первые три года после войны. Следующие 20 лет в СССР 9 Мая все работали. Лишь в 1965 году президиум ВС СССР объявил этот день праздничным.

Сегодня 9 Мая — один из важнейших праздников в истории России. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, парады, церемонии возложения цветов и венков к мемориалам. Кроме того, можно посетить памятные концерты и выставки военной техники.