9 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

9 мая в России и многих других странах отмечают День Победы над нацистской Германией. У православных верующих сегодня день особого поминовения воинов. Во Всемирный день перелетных птиц орнитологи призывают позаботиться о пернатых. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 9 мая

* День Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

Сегодня по всей стране проходят масштабные мероприятия: военный парад на Красной площади, возложение цветов к воинским мемориалам, торжественные встречи с ветеранами, концерты. В онлайн-формате продолжается акция «Бессмертный полк».

В этот праздник в семьях вспоминают своих родных и близких, кто пережил ту страшную войну и внес вклад в Победу и восстановление страны после разрухи.

* День Европы

Сегодня жители европейских стран отмечают День Европы. Хотя дата праздника и совпадает с Днем Победы, смысл в ней заложен иной: она посвящена единству народов. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с инициативой объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии, поставив эти стратегически важные отрасли под управление общей европейской структуры. Именно это решение стало отправной точкой для создания Европейского объединения угля и стали — предшественника Европейского союза. Сам Шуман считается одним из отцов-основателей ЕС.

* Всемирный день перелетных птиц

Экологическая дата появилась в начале 1990-х годов. Ее задача — привлечь внимание к мигрирующим видам птиц, их среде обитания и маршрутам передвижения. Миллиарды пернатых каждый год совершают грандиозные путешествия: одни летят из северных широт на зимовку на юг, другие меняют высокогорные районы на низины. Большой ущерб птицам наносят пластиковые отходы, разливы мазута и другие техногенные факторы. Орнитологи и экологи в этот день проводят акции и образовательные мероприятия.

Веселые праздники 9 мая • День «Ура пуговицам». Этот смешной праздник придумали флибутонисты — коллекционеры пуговиц. Сегодня отличный повод украсить наряд новыми пуговицами или хотя бы пришить на место старые. • День ночевки. Сегодня можно поднять настроение проверенным способом из детства — отправиться на ночевку к друзьям. Долой хандру! Да здравствуют пижамные вечеринки!

Что отмечают в разных странах 9 мая

День Гоку — Япония. Гоку — популярный персонаж японской манги и аниме, любимец молодежи, символ стремления к совершенству. Сегодня поклонники персонажа пересматривают картины с его участием.

День мельника — Нидерланды. Праздник отмечают во вторую субботу мая. Он посвящен одному из символов страны — ветряным мельницам. В этот день эти старинные объекты открыты для посетителей, всех желающих знакомят с устройством и историей мельниц.

День памяти потерянного носка — США. Этот день американцы посвящают поиску носков, загадочно пропадающих в доме. Секрет этого феномена до сих пор не раскрыт, однако точно известно, что носки всегда уходят по одному.

Религиозные праздники 9 мая

* День поминовения усопших воинов

В 1994 году Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил совершать в День Победы особое поминовение усопших воинов, пожертвовавших жизнью во имя веры, Отечества и своего народа. В этот день в храмах молятся об упокоении военнослужащих и всех людей, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Также вспоминают всех участников войны, которые скончались в мирное время.

* День памяти святителя Стефана Пермского

Стефан Пермский, просветитель Перми, родился около 1340 года на территории современного Великого Устюга. Он принял постриг в монастыре Григория Богослова и посвятил себя миссионерской деятельности. Святитель Стефан нес христианскую веру северным народам. Занявшись изучением культуры коми, он в совершенстве освоил язык этого народа, создал азбуку и перевел богослужебные книги.

Святитель Стефан стал первым епископом Пермской епархии и одним из первопроходцев христианского просвещения на севере Руси. Ему посвящено множество храмов в Вологде, Перми и Сыктывкаре.

Народные праздники и приметы 9 мая

* Глафиров день, или Глафира Горошница

С давних времен на Руси вспоминали Глафиру Амасийскую — благочестивую деву, жившую в IV веке. В это время у крестьян начиналась посадка гороха. Вот почему праздник получил второе название — Горошница. Люди молились Глафире о богатом урожае гороха: в те времена эта культура была одним из важнейших источников питания.

Хозяйки убирались в доме и принимались за готовку. По традиции варили гороховую кашу, супы из гороха, пышные пирожки с горохом. Женщины обращались к святой Глафире с молитвами и просили защитить детей от злых сил, даровать им здоровье.

В этот день наши предки с нетерпением ждали возвращения из теплых краев ласточек — символов лета, домашнего уюта и счастья.

Именины 9 мая

* Василий

* Глафира

* Иван

* Николай

* Петр

* Степан

Приметы: что можно и что нельзя делать 9 мая

Приметы о погоде

Солнечный день — к щедрому урожаю.

Кукушка в лесу кукует — к теплой погоде.

Если под крышей дома, где нет детей, ласточки свили гнездо — скоро в семье появится малыш.

Восточный ветер с утра — к сухой погоде.

Яркая радуга на небе — к грозе.

Молнии сверкают, а грома нет — впереди погожие дни.

Землю сковали заморозки — холода вновь вернутся через неделю.

Снег выпал — к хорошему урожаю гречихи.

Что можно делать 9 мая

* Готовить блюда с горохом — благополучию и деньгам.

* Подкармливать птиц — к достатку.

* Заниматься работами на земле.

* Высаживать горох и картофель.

* Угощать друзей, подавать милостыню нищим.

Что нельзя делать 9 мая

* Свататься и жениться — считалось, такие браки долго не продлятся.

* Стричь ногти — люди верили, что так можно лишиться сил в этот день.

* Покупать новую обувь — к неприятностям.

* Много веселиться и распевать песни — весь год будет грустный.

* Транжирить деньги — к финансовым проблемам.

Лунный календарь 9 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 22-е лунные сутки.

Луна в знаке Водолей.

По мнению эзотериков, этот день проходит под знаком знаний. В 22-е лунные сутки полезно заниматься умственным трудом, самообразованием, читать. На работе этот день хорошо подходит для решения рутинных задач. А вот запуск новых проектов лучше отложить.

Если верить астрологическим прогнозам, день не подходит для активного общения. Лучше провести его наедине с собой, в размеренном режиме. Можно заняться уборкой, при этом лучше делать ее всей семьей, чтобы наполнить дом энергией.

В финансовом плане хорошо удаются небольшие операции с деньгами. А вот крупными суммами сегодня лучше не распоряжаться и отказаться от инвестирования. Еще один совет от последователей эзотерики — отложить командировки, путешествия, свадьбы. Прислушиваться к нему или нет — решать вам.

9 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 9 мая

* 1502 год — Христофор Колумб отправился в свое четвертое и последнее путешествие в Америку с четырьмя кораблями и 150 членами экипажа.

* 1712 год — в Туле основан оружейный завод, который в настоящее время является старейшим оборонным предприятием в нашей стране.

* 1719 год — Петр I издал указ об изгнании иезуитов с территории Российской империи, обнаружив в их деятельности угрозу государственным устоям.

* 1911 год — российский физик Борис Розинг впервые в мире осуществил телевизионную передачу и стал основоположником эры развития визуальной информации.

* 1913 год — на экраны Франции вышел первый фильм о Фантомасе, породивший серию кинообразов зловещего преступного гения.

* 1917 год — Временное правительство России объявило о полной отмене цензуры печати.

* 1941 год — английские войска захватили немецкую подводную лодку U-110 вместе с шифровальной машиной «Энигма» и ее кодами.

* 1944 год — войска освободили Севастополь, завершив затяжную Крымскую операцию.

* 1945 год — в Москву доставили подписанный Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что ознаменовало окончание войны в Европе.

* 1945 год — впервые в СССР отметили День Победы. По Указу Президиума Верховного Совета, 9 мая стало официальной датой всенародного торжества.

* 1955 год — Федеративная Республика Германия вступила в НАТО.

* 1967 год — американский боксер Мохаммед Али был лишен чемпионского титула после отказа отслужить в армии США. За это его провозгласили символом антивоенного движения.

* 1995 год — на Поклонной горе в Москве открылся Парк Победы — мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне.

* 2022 год — президент США Джо Байден подписал новый закон о ленд-лизе для поставок оружия и техники Украине.

Дни рождения и юбилеи 9 мая

* В 1567 году родился Клаудио Монтеверди — итальянский композитор, автор опер «Орфей», «Ариадна», «Коронация Поппеи» и других.

* В 1709 году родился Якоб Штелин — российский гравер и медальер, первый историк русского искусства и автор фейерверков в честь имперских торжеств.

* В 1874 году родился Говард Картер — британский археолог, открывший гробницу Тутанхамона в Долине царей.

* В 1924 году родился Булат Окуджава — поэт, бард и писатель, голос «шестидесятников» и автор песен, ставших символами эпохи.

* В 1941 году родилась Инна Гулая — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, запомнившаяся зрителям ролями в фильмах «Когда деревья были большими», «Долгая счастливая жизнь» и др.

* В 1952 году родился Виктор Резников — композитор, поэт и певец, автор таких хитов советской эстрады, как «Улетай, туча», «Льдинка», «Спасибо за день, спасибо за ночь» и др.

Кто скончался 9 мая • В 1805 году умер Иоганн Фридрих Шиллер — немецкий поэт и драматург. • В 2019 году умер Сергей Доренко — российский журналист, теле- и радиоведущий. • В 2020 году умер Литл Ричард — американский певец, пианист и композитор, отец рок-н-ролла.

Кто отмечает день рождения

* 77 лет исполняется Билли Джоэлу — рок-певцу и автору хита Piano Man, получившему шесть премий «Грэмми».

* 64 года исполняется Дейву Гаану — фронтмену Depeche Mode, одной из популярных групп британской новой волны.

* 61 год исполняется Александру Груздеву — актеру дубляжа, подарившему голос Диего в «Ледниковом периоде», персонажу Тома Хэнкса в драме «Ларри Краун» и другим героям фильмов и видеоигр.

* 59 лет исполняется Федору Бондарчуку — актеру, режиссеру и продюсеру, который снимал фильмы «9 рота», «Обитаемый остров» и «Сталинград».

* 47 лет исполняется Розарио Доусон — американской актрисе и певице, известной по ролям в фильмах «Город грехов» и «Меня зовут Эрл».

* 46 лет исполняется Алексею Воеводе — титулованному российскому бобслеисту и армрестлеру, чемпиону мира и Европы.

* 36 лет исполняется Славе КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) — российскому рэперу, поэту, стримеру и баттл-рэперу.

* 30 лет исполняется Абдулрашиду Садулаеву — российскому борцу вольного стиля, двукратному олимпийскому чемпиону.